Tras la audiencia pública realizada en el día de la fecha, desde la CODEGU – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú manifestaron que “la planta de tratamiento del Parque Industrial se encuentra operando de manera correcta y conforme a los parámetros establecidos”.

“Durante la instancia, la profesional a cargo de las obras confirmó el adecuado funcionamiento del sistema, situación que además quedó ratificado por la titular de Ambiente Municipal, Ivana Zecca (organismo competente en materia de control) al momento de indicar que en los últimos meses no ha habido denuncias y los resultados de los análisis han dado correctamente. Asimismo, el vocero por los vecinos de la zona señaló que desde hace más de dos meses no se registran olores ni situaciones que generen preocupación”, sostuvieron desde la entidad que maneja el PIG.

En este contexto, desde CODEGU alertaron que “no existe razón alguna para solicitar la clausura de la planta, es más, su paralización tendría efectos completamente adversos que no han sido contemplados a la hora de dicho pedido. Puntualmente, el eventual cierre de la planta implicaría consecuencias graves e inmediatas, pudiendo generar un verdadero caos operativo, sanitario y ambiental, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”.

“Entendemos la importancia de los controles y de continuar mejorando los procesos, pero sostenemos que las soluciones deben darse garantizando la continuidad del servicio y evitando decisiones extremas que agraven la situación”, manifestaron.

Por último, expresaron que “debe quedar absolutamente claro que, si bien es cierto que restan ejecutar algunas obras menores contempladas en el proyecto original, las mismas no afectan la operatividad general, que actualmente se desarrolla de manera óptima”.