En la recorrida, según Codegu “se pudo constatar que la planta ha logrado un aumento significativo de su capacidad de desempeño lo que resulta importante en virtud del dinamismo y crecimiento constante del PIG. Asimismo, se corroboró que los bypass mencionados en medios periodísticos, son los que se encuentran declarados en los expedientes administrativos, despejando cualquier sospecha de clandestinidad”.

“Estas y otras obras se han venido ejecutando enfocadas a mejorar la eficiencia operativa, fortalecer los controles y acompañar el crecimiento de la actividad industrial. La decisión fue avanzar de manera sostenida con todas las acciones necesarias para garantizar un sistema de tratamiento acorde a las demandas actuales y futuras”, manifestaron.

Entre las principales intervenciones se destaca la incorporación de un nuevo sistema de aireación, para el cual se construyó una plataforma de hormigón junto al reactor biológico y se realizaron importantes obras eléctricas, incluyendo nuevos tableros y la repotenciación de la subestación transformadora. Posteriormente se concretó el montaje y puesta en marcha del equipamiento.

“El sistema incorpora tecnología mediante compresores trilobulares y grillas sumergidas especialmente diseñadas para mejorar la oxigenación del reactor biológico. Esta inversión permitirá optimizar el tratamiento de los efluentes industriales, incrementando la capacidad y la eficiencia del proceso”, explicaron.

Paralelamente, se avanza en la implementación de un moderno sistema de monitoreo y control de vuelcos de las industrias. Para ello se están construyendo cabinas destinadas a alojar cámaras de aforo, sensores y equipos de comunicación que permitirán medir en tiempo real caudales y parámetros de calidad de los efluentes generados por las empresas del parque. La iniciativa apunta a generar información precisa para la gestión y sentar las bases de un esquema tarifario más equitativo y transparente.

“Todas estas obras se enmarcan en un proceso continuo de modernización de la Planta, respondiendo a los estándares operativos de última generación que han sido incorporados para un funcionamiento óptimo del proceso”, sostuvieron.

Recordemos que la planta de efluentes del Parque Industrial tiene un pedido de clausura por parte de la Fiscalía Federal, y la determinación está a la espera de la decisión del Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri.