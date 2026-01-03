A partir de la firma del contrato prevista para el lunes 5 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14.

La compañía comenzará a operar bajo la denominación Autovía del Mercosur, identificando así al corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.

A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos, quedando eliminado el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.

En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePase, en todas sus modalidades, será el medio de pago electrónico disponible y contará con un 50% de descuento en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro.

Los demás medios de pago electrónico serán incorporados con posterioridad a la segunda quincena de enero. A partir de ese momento, los usuarios podrán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, escaneo de códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto por tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes.

En cuanto a los valores, el importe del peaje será “equivalente al último monto vigente en el mes de abril de 2025, con una adecuación conforme a la evolución del índice de inflación”, informaron desde la concesionaria.

Por otra parte, el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero e incluirá “trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza”, aseguraron desde Autovía del Mercosur.