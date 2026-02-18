La cartera sanitaria solicitó a las familias entrerrianas revisar el carnet de vacunación previo al inicio de las clases y acercarse al hospital o centro de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes.

Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas, obligatorias, no requieren orden médica y están disponibles en los efectores públicos de toda la provincia.

Desde la División de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, precisaron que los nacidos en 2021 (5 años) deben aplicarse las vacunas Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas), Triple Bacteriana Celular (contra la difteria, tétanos, tos convulsa), IPV (Poliomielitis) y Varicela. En tanto, para quienes nacieron en 2015 (11 años) corresponden las dosis de Triple Bacteriana Acelular, Meningococo y Virus del Papiloma Humano (VPH), en este caso una dosis.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que las vacunas no sólo protegen a quien las recibe, sino que también reducen la circulación de virus y bacterias, previniendo brotes en las escuelas. Hay que tener presente que los niños pueden transitar una enfermedad sin síntomas pero aún así contagiar a otras personas.

Asimismo, es importante destacar que la vacunación en esta etapa es clave para sostener la efectividad de las dosis administradas durante la infancia, ya sea mediante refuerzos, dosis únicas o el inicio de esquemas cuando corresponda.