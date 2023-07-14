El “Frente Vecinalista” surgió como respuesta al escaso dialogo entre los vecinos y el gobierno municipal, relató Rubén Carrozo, pre candidato a la intendencia.

Entre los temas prioritarios que tiene en su agenda electoral se encuentran la crisis social que atraviesa la ciudad y sobre todo el cuidado de las infancias, mencionó el político.

En tanto, el pre candidato señaló que es difícil tener un diagnóstico preciso del estado del municipio en término de cuántas personas ocupan la planta permanente, cuántas son las cooperativas con las que se trabaja y qué subsidios dan.

Al respecto, resaltó la importancia del acceso a la información pública y la transparencia del estado municipal. En esta dirección, mencionó lo dificultoso que se torna conocer los números de la Fiesta del Pescado y el Vino.

Sobre este festival además puntualizó que de ser electo intendente desarrollará una instancia previa a la fiesta donde buscaría darle “importancia a todos los artistas locales, no solo a los que tienen cercanía al gobierno de turno. Hacer una especie de Pre Cosquín”, ilustró.