La actualización alcanza a los peajes de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. Los vehículos livianos deberán abonar $2232,74 pesos en modalidad automática, mientras que en pago manual electrónico ascenderá a 4465.48 pesos. Los nuevos valores comenzarán a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental.

La empresa concesionaria de la Autovía del Mercosur informó que a partir de las 00 horas del sábado entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje ubicadas en el corredor oriental. La actualización alcanza a los peajes de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, impactando en todas las categorías de vehículos y diferenciando los costos según la modalidad de pago.

En ese sentido, se mantienen dos esquemas: pago automático y pago manual electrónico, con diferencias significativas en los valores finales al público. De esta manera, los vehículos livianos deberán abonar $2232,74 pesos en modalidad automática, mientras que en pago manual electrónico ascenderá a 4465.48 pesos.

Detalle del cuadro tarifario

En modalidad automática (TelePASE):

Categoría 1: $2.232,74

Categoría 2 y 3: $4.465,48

Categoría 4: $6.698,22

Categoría 5 y 6: $8.930,96

En modalidad manual electrónica:

Categoría 1: $4.465,48

Categoría 2 y 3: $8.930,96

Categoría 4: $13.396,44

Categoría 5 y 6: $17.861,92

Desde la concesionaria indicaron que los nuevos valores comenzarán a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental (Ruta 14), por lo que recomiendan a los usuarios tener en cuenta las modificaciones al momento de planificar sus viajes.

Fuente: APFDigital