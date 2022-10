“Ya no hace ni falta intentar correr el humo que cubre al relato K haciendo hincapié en la ampliación de derechos. Un cliché gastado y falaz que ya no convence a nadie y que tropieza con la realidad todos los días”, señala con pesar Francisco Alvarez, presidente del Nuevo Espacio, en referencia al padecimiento diario de los pacientes de PAMI.

Olga tiene más de 70 años. Su rodilla luce como una pelota. El sentido común indica que requiere una atención urgente. Pero el turno a través de PAMI necesitará de una espera de al menos de dos meses para ver al médico. Salvo que pague la consulta. Allí, la espera se reduce sólo a un par de días.

Norma es viuda, vive en el barrio Norte, y la tiene más complicada aún. Un problema cardíaco que arrastra desde hace años parece haberse agravado. Otra vez, la procesión de conseguir atención rápida chocará contra una pared. Mientras tanto, PAMI observa inmutable como los derechos de los abuelos no son más que cartón pintado.

Ernesto, vecino de Suburbio Sur, acaba de escuchar una propaganda oficial haciendo alarde de los medicamentos gratis para los abuelos. Duda. Se confunde. Porque ese mismo día pagó 6 mil pesos su medicación necesaria para vivir por ser un paciente anticoagulado.

“Gualeguaychú, Entre Ríos y la Nación hoy tienen idéntico signo político. Ello no impide que nuestros abuelos estén a la buena de Dios en materia de salud. O en el mejor de los casos, esperando tener la suerte de que la familia pueda ayudarlos. Un gobierno que se jacta de popular ignora el sufrimiento y la postergación de miles de adultos mayores”, señaló.

Álvarez reclamó una actitud empática: “Basta de hablar de niveles de atención, de potestades y de competencias. Con ese discurso la Municipalidad mira para el costado y no hace carne el padecer de sus vecinos. Si el PAMI es un desastre, ahí debe estar el intendente pidiendo la remoción de las autoridades locales o bien levantando la voz en Buenos Aires para cambiar las cosas. Es inadmisible que el PAMI siga tratando a los abuelos como ciudadanos de segunda”, criticó.

“En ese marco -continuó- la gestión Piaggio no quiso adherir a la ley provincial para involucrarse en el tema de las residencias geriátricas. Y eso implica mirar para otro lado y no interesarse por la suerte que corren los abuelos. Es todo parte de la misma ideología. Es más fácil inaugurar una cancha de tejo que velar por una vejez con dignidad y acompañamiento del Estado”, destacó.

Para el dirigente de Nuevo Espacio “ya no hay lugar para que el intendente no se preocupe de la seguridad, la educación y la salud porque las competencias pueden excederlo. Hoy hace falta que la gestión municipal se comprometa con los problemas reales de la gente. Que tratemos a la ciudad y a sus vecinos como un todo. No alcanza con hacer la plaza y cortarle el pasto. Porque tal vez el chico no pueda ir porque en esa plaza lo roban. O el abuelo no pueda acercarse hasta tanto PAMI se digne conseguirle la prótesis. La ciudad que nos venden con la millonaria propaganda oficial esconde la Gualeguaychú real”, finalizó.