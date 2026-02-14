Personal de Prefectura Naval Argentina y la Policía de Entre Ríos buscan intensamente a un hombre de 37 años que desapareció de la superficie del río Uruguay. El episodio fue reportado este viernes en horas de la tarde en la zona conocida como Cantera Crepy, en la localidad de San José, Colón.

Según se informó desde la Comisaría local, el operativo se activó tras recibir un alerta sobre la caída de una persona al agua en inmediaciones de la cantera, un lugar frecuentado por vecinos y turistas. Ante la gravedad del hecho, la Fiscalía en turno dispuso la inmediata intervención de la fuerza federal, que posee jurisdicción en las aguas, para encabezar las tareas de rescate.

Hasta el momento, los rastrillajes realizados con embarcaciones y búsquedas superficiales no han arrojado resultados positivos. Las autoridades indicaron que el operativo continuará desplegado en el lugar y que la extensión de las tareas dependerá de las condiciones climáticas y la visibilidad en el río.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída, aunque la investigación avanza bajo las directivas de la Justicia para esclarecer lo sucedido.