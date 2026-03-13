Se profundiza el conflicto universitario a nivel nacional, frente al reclamo por mejoras salariales y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Por ello, desde Conadu anunciaron un paro de una semana completa y medidas de fuerza sucesivas las próximas semanas.

“La situación está muy compleja como en todo el sistema universitario del país. Nuestra universidad no escapa a eso. Está prevista una semana de paro docente por parte de AGDU. APUNER, que es el personal administrativo y de servicios, también se adhiere”, precisó Sebastián Pérez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

“La situación es realmente muy compleja. Salarialmente hemos perdido cerca del 50%. No hay inversión en la parte científica, de extensión e investigación. El sistema universitario está en una situación muy crítica”, lamentó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Aclaró que las puertas estarán abiertas y los docentes definen su adhesión o no al paro.

Consultado por las posibilidades de que el Gobierno nacional atienda sus reclamos, alertó: “Lo preocupante es que no vemos luz. Creemos que es un método del gobierno nacional de desfinanciar algo primero, después criticarlo y después desguazarlo. Desfinanciando la universidad, se nos van profes, se va personal y estudiantes que se ven afectados por los paros”.