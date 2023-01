Graciela Sosa, madre de Fernándo Báez Sosa, pidió la palabra en el marco del juicio a los rugbiers por el asesinato de su hijo. La mamá de la víctima habló al inicio de segunda jornada de alegatos, en la que la Defensa expuso sus argumentos para pedir la absolución de los 8 acusados.

"Quiero que paguen lo que le hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia", expresó Graciela, en un conmovedor testimonio brindado este jueves en los Tribunales de Dolores. "Nunca pensé que estaría en este lugar, presenciar el asesinato de mi hijo, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo", agregó.

Este miércoles, tanto la Fiscalía como la Querella expusieron sus alegatos y solicitaron al Tribunal que se condenara a todos los imputados a prisión perpetua por ser coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" en concurso ideal con las "lesiones leves" por la golpiza a los amigos de la víctima.

El pedido de los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García; y de los abogados de los padres de la víctima recayó sobre Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Cuándo es la sentencia de Fernando Báez Sosa

Se estima que la sentencia se conocería el martes 30 o el miércoles 31 de enero, aunque aún no se sabe si la lectura de la condena se transmitirá por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, como se permitió para esta instancia de las audiencias por la trascendencia mediática que tomó el caso.