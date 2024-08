Se trata de Andrea Sánchez, profesora de Ciencias Económicas, quien ocupó el cuarto lugar en la lista de concejales de La Libertad Avanza en las últimas elecciones locales.



En diálogo con Ahora ElDía, Andrés Romero, referente del espacio libertario en Gualeguaychú, compartió su opinión sobre la designación de Sánchez. "En lo que respecta a su función en el PAMI, va a ser la directora del organismo y va a poner el foco en la prestación de servicios que se merecen los afiliados; es decir, que sea eficiente y que los trámites se realicen con celeridad”, dijo, y agregó: "Conociéndo a Andrea, creo que va a hacer un inventario, una especie de auditoría de aquellos trámites que estén atrasados, que no hayan tenido respuesta hasta el momento. Por la manera de acercamiento que tiene con los adultos mayores, va a escuchar sus problemas y van a tener su puerta abierta, no la de directora de PAMI, sino la de un funcionario público a disposición del afiliado".



En ese sentido, Romero también marcó: "Habrá un cambio cultural que es lo que venimos a proponer con nuestro espacio en lo que es la tarea de los organismos nacionales y de los funcionarios públicos para y por el pueblo. Nosotros no hacemos política por un cargo, mucho menos Andrea. Ella asume ese compromiso por el espacio y por lo que representamos. A diferencia de otros, reitero, nosotros no entramos a la política ‘por el carguito’, pero hay veces que es necesario cubrirlo para, a través de esa función, poder demostrarle a la sociedad que realmente venimos a cumplir con lo que propusimos en campaña".