Por Rodrigo Peruzzo

Este domingo, Ahora ElDía contó la particular historia de vida de Zoilo Enrique González, más conocido como “Bigote”. El cocinero aseguró que “estaba pagando $10.000 hasta la pandemia y seguí pagando eso estando cerrado, pero después hace unos meses me subieron a $30.000 y ahí ya no me servía”, y acotó que "me subieron el alquiler porque fallecieron los dueños de Covid, y quedaron dos hermanas que tienen hijos, entonces querían más plata y me aumentaron”.

Sin embargo, Mari Bentancor, una de las propietarias del local, se contactó con Ahora ElDía para desmentir las cifras. “Lo único que pretendo es limpiar el nombre nuestro, no somos ningunas aprovechadoras, hemos tenido miles de consideraciones”, comenzó expresando la gualeguaychuense.

La dueña del local de Artigas y Bozzano, aseguró que “hace 21 años que está, si es cierto, pero nunca pagó $30.000. Lo último que pagó fue $17.192 del mes de junio”.

Además, agregó que Zoilo “siempre eligió la fecha de pago, nunca respetó del 1 al 10 y es cierto, durante la pandemia pagó, se atrasó y después fue pagando como pudo, pero porque él estaba habilitado a trabajar”.

“Hace 70 años que estaba mi viejo en el barrio y no queremos quedar como aprovechadoras. Nunca le pedimos el local, él por propios modos dijo que no lo podía seguir manteniendo y bueno si no podía seguir pagándolo… yo sé que es un laburante, pero lo único que pretendo es que se verifiquen los datos, porque no puede manchar algo así, en el barrio me dicen ‘eh Mari te dejaron como una estafadora’”, manifestó la mujer.

Según el contrato que compartió con Ahora ElDía, “Bigote” tenía que pagar a partir de agosto y hasta fin de año $19.771. Luego, el documento establece que a partir del 2023 debía pagar $22.736 y $26.146, desde enero y desde julio respectivamente. Mientras que vencía el plazo del alquiler el 31/12/2023.

“El me había comentado que cuando se jubilara iba a dejar de trabajar porque la familia no lo acompañaba más y que se yo, y que tenía que cuidar el padre y aproximadamente en abril/mayo me dijo que en agosto se iba, pero estamos a 8 de agosto y todavía no ha retirado las cosas de adentro”, aseguró Mari.

Además, la mujer comentó que “nosotros tenemos que entrar a ver que hay que hacer, porque obviamente después de 21 años… hay que pintarlo, cambiar el piso, y él está afectándome a mi en todo caso porque el albañil va a estar un mes por lo menos… pero incluso se molestó y me dijo cosas impropias cuando me planteó que el 20 de agosto retiraba las cosas y yo le dije que si se tomaba tantos días le tenía que cobrar el mes, porque nosotros tenemos todos los locales alquilados con precios bastante bajos para que la gente pueda trabajar, no lo tenemos como una forma de enriquecernos sino de conservar lo que mi viejo, mi madre y mi hermano hicieron…”, sintió.

“Vos te das cuenta que el local vale mucho más que esa plata, si vamos a la realidad, y nunca le pusimos fechas, el pagaba el 24 o el 27 del mes vencido y ya tenía otro a vencer”, precisó la locataria.

“Incluso, capaz que hago mal en decirlo pero… mi hermano y mi papá decían no que Enrique no… porque lo consideraban amigo, y bueno vos ves que no es así, nosotros no somos los culpables de que se haya tenido que trasladar al carrito, porque bueno el tenía un método muy particular de trabajar, lo hacía de 12 a 5 de la tarde y así es imposible un negocio”, planteó.

Finalmente, expresó que “Era eso nada más, dejar bien limpio el nombre de mi viejo y constatar cómo son las cosas, la verdad que nos sentimos molestas y dolidas, porque consideré que era otra persona y veo que me equivoqué, lamentablemente”, cerró.