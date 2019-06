Despidieron a 16 trabajadores de Unilever y hubo cese total de actividades

Debido a esta situación, los empleados de Unilever entraron en estado de asamblea permanente y en este momento deliberan con el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate los pasos a seguir, sobre todo porque aseguran que la empresa continuará en breve con la reducción del personal. "Hoy estamos llevando a cabo de manera pacífica una medida de fuerza en defensa de los puestos de trabajo", explicaron a ElDía.

“La empresa venía con un procedimiento de retiro voluntario abierto, y lógicamente los que se querían ir se iban. Pero al día de la fecha comenzó a mandar telegramas de despidos. Entendemos que es una barbaridad romper así la paz laboral porque los compañeros venían trabajando tranquilos. Estamos requiriendo a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, que habilite las medidas a su alcance, ya sea dictando la conciliación obligatoria o citando a la empresa y los trabajadores. Alguien tiene que intervenir acá”, afirmó a ElDía Héctor Carrizzo, perteneciente a la comisión directiva del sindicato.

Según los trabajadores, del total de 176 operarios que había en Unilever, 21 optaron por el retiro voluntario y 16 fueron despedidos hoy.

“Esto es realmente una provocación que no estamos dispuestos a tolerar, sobre todo porque desde el sindicato siempre ha intentado ha tratado de ver de qué forma solucionar y pasar las crisis”, agregaron desde el gremio.

“La industria petroquímica en general no está mal, pero suceden estas situaciones que nosotros estamos convencidos que son para aprovechar la coyuntura política: en estos contextos se atacan los convenios, se les saca beneficios a los trabajadores argumentando alguna flexibilización y, como dicen ellos, limpiar las cañerías. Pero estos no son cañerías, son seres humanos, trabajadores que hoy por la mañana salieron de sus casas con trabajo y que ahora se enteran por un telegrama que no lo tienen más”, concluyeron los trabajadores en asamblea permanente.

Apoyo de la Central de Trabajadores

Mediante un comunicado, la mesa local de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) expresaron su apoyo a los trabajadores y despedidos de Unilever.

“Expresamos nuestra solidaridad a los 16 compañeros despedidos de Unilever, exigiendo su inmediata reincorporación, como así también manifestamos el acompañamiento a todas las acciones que en este sentido definan los trabajadores en sus asambleas”, comenzó el comunicado, quien inmediatamente criticó el accionar de la empresa.

“Una vez más, la multinacional Unilever despide aprovechando el clima de época que el gobierno de Macri ha creado con despidos y quita de derechos laborales. Las grandes multinacionales no son ajenas a estas maniobras que intentan destrozar el sistema de protección legal con el que contamos los trabajadores sembrando miedo e incertidumbre entre el colectivo de trabajadores y aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad. Será de la mano de la organización, la resistencia y la unidad que logramos frenar estos atropellos”, concluyó el mensaje.