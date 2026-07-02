La empresa Unionbat y el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas fueron convocados para este jueves a una audiencia de conciliación en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en Paraná, en un intento por destrabar el conflicto generado tras el cierre de la planta de baterías en el Parque Industrial y el despido de alrededor de un centenar de trabajadores.

La reunión se realizó al mediodía y fue el primer encuentro formal entre las partes luego de que el organismo provincial dictara la conciliación obligatoria por 15 días hábiles. La medida ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados el 26 de junio, dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores alcanzados por la medida y estableció que la empresa deberá abstenerse de adoptar represalias durante el período de conciliación. Sin embargo, este miércoles, Unionbat no dejó ingresar a sus empleados a la fábrica.

En diálogo con Ahora ElDía, el referente gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, explicó que la audiencia se realizó finalmente de manera virtual y pasaron a un cuarto intermedio.



"Pusieron otra audiencia para el 15 de julio, esta vez presencial, en Paraná. Como vinieron dos abogados de parte de la empresa, que no tenían poder de decisión, pedimos un cuarto intermedio y hubo un compromiso por parte de ellos de contactar al directorio de la empresa, para armar una reunión informal para el lunes o el martes de la semana que viene y empezar a sentarnos para ver qué es lo que realmente quieren hacer”, contó.



Y siguió: “Ellos dijeron que iban a acatar la conciliación pero que los empelados no iban a entrar porque no tenían tareas para darles ni materia prima para trabajar, pero que les iban a pagar los días igual. No sé que va a hacer el Ministerio porque uno de los puntos de la conciliación es que tenían que darles tareas a todos los trabajadores. Más allá de eso, nosotros vamos a seguir insistiendo y a buscar todos los canales de diálogo que haya con la empresa para destrabar este conflicto. Ojalá que el lunes o martes empiece un canal de diálogo para ver qué pasa con esto”.