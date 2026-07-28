Un impresionante accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 300, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito.

El hecho fue alertado cerca de las 6:20 mediante un llamado del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Federación. Según la información oficial, un camión marca IVECO 220 con acoplado, que circulaba en sentido Sur/Norte, perdió el control por razones que aún se intentan establecer.

Como consecuencia de la maniobra, el transporte de carga despistó y terminó volcando, quedando alojado en el espacio central que divide ambas arterias. Debido a la posición en la que quedó la unidad, el tránsito vehicular debió ser interrumpido en su totalidad de manera momentánea.

El pesado rodado era conducido por un hombre de 40 años y domiciliado en la localidad de San José (Departamento Colón). El chofer, que trabaja para la empresa Las Camelias y se desplazaba desde Colón hacia Chajarí trasladando cajones de pollos vacíos, no sufrió lesiones y no requirió asistencia médica en el lugar.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial para coordinar las tareas de remoción del vehículo, realizar los peritajes correspondientes y normalizar la circulación en la concurrida traza vial.