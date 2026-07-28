Despiste y vuelco de un camión con acoplado en la Autovía Artigas
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 300 durante la mañana de este martes. El vehículo, que transportaba cajones de pollos vacíos hacia Chajarí, quedó cruzado en el cantero central.
Un impresionante accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 300, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito.
El hecho fue alertado cerca de las 6:20 mediante un llamado del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Federación. Según la información oficial, un camión marca IVECO 220 con acoplado, que circulaba en sentido Sur/Norte, perdió el control por razones que aún se intentan establecer.
Como consecuencia de la maniobra, el transporte de carga despistó y terminó volcando, quedando alojado en el espacio central que divide ambas arterias. Debido a la posición en la que quedó la unidad, el tránsito vehicular debió ser interrumpido en su totalidad de manera momentánea.
El pesado rodado era conducido por un hombre de 40 años y domiciliado en la localidad de San José (Departamento Colón). El chofer, que trabaja para la empresa Las Camelias y se desplazaba desde Colón hacia Chajarí trasladando cajones de pollos vacíos, no sufrió lesiones y no requirió asistencia médica en el lugar.
En el sitio del accidente trabajó personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial para coordinar las tareas de remoción del vehículo, realizar los peritajes correspondientes y normalizar la circulación en la concurrida traza vial.