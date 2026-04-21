El viernes por la tarde, autoridades del Instituto Sagrado Corazón encontraron una amenaza de un posible tiroteo en el baño del establecimiento. Por eso, decidieron enviar un comunicado a la comunidad educativa en el que señalaron que la situación fue reportada al Supervisor Departamental y luego al CGE.

También manifestaron que implementarán medidas de seguridad junto a la policía y el lunes, durante una jornada institucional, definirían nuevas estrategias de acción.

Las autoridades sugirieron a los padres que este martes, cuando se retomen las actividades de los alumnos, lo hagan acompañados por un adulto responsable.

“Les pedimos que hablen con sus hijos sobre esta situación y, en el caso de contar con información relevante, compartirla con la institución”, finalizó el comunicado.