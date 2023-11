Martín Piaggio dialogó en Ahora Cero sobre el resultado de las elecciones, la transición y el balotaje del 19 de noviembre.

Sobre su sensación en torno al resultado que obtuvo su fuerza, en la cuales se jugó su carrera política, Piaggio expresó: “Se cruzan muchos sentimientos, obviamente que domina la situación de tristeza, y la angustia propia cuando el resultado es así. No solo fue esa noche, sino que es un proceso que se va madurando, siempre hemos intentado tener claro como es este sistema democrático, participar, y cuando uno participa puede ganar otro también. Ahora con el paso del tiempo se ven muchos aspectos, pero ese domingo estaba esa sensación de frustración, era un escenario muy complejo, pero lo abordamos como corresponde, que se intentaran de discutir proyectos e ideas, y en ese juego democrático está la posibilidad de que gane otro”.

En este sentido, recordó que en esta ocasión se dio un escenario similar al 2015 “que estaba muy solapado con lo nacional, y los resultados fueron similares, con la propuesta que llevamos perdimos en todas las categorías pero ganamos el municipio por muy pocos votos. Pero más allá de ese momento, es duro para un proyecto político local que hemos trabajado mucho. Respeto que este porcentaje que le dio la victoria a Palito lo respeto. Durísimo cuando uno está muy entregado, fueron 8 años de mucho trabajo pero no cambiaría nada, trabajamos todo el tiempo”.

Con Mauricio Davico, Piaggio contó que se encuentra en permanente comunicación y que se encontrará con un municipio ordenado: “El gobierno que va a asumir encuentra un Municipio sano en materia económica, sin deudas, no muchos municipios pueden contarlo así, con un ciclo comercial a pago a proveer, se va a encontrar con más de 27 obras en marcha, desde el SUM para un barrio, hasta la circunvalación y más de mil viviendas haciéndose”.

“Habíamos pactado desde el día 10 para hacer la transición ordenada, el equipo está armando los informes. Es una transición compleja, son muchos procesos”, concluyó en esta dirección.

El intendente, Martín Piaggio también se refirió al escenario nacional sobre el cual opinó: “A mí me preocupa mucho porque hay que intentar ver que va a pasar cuando la gente defina. Con el voto no se rifa el futuro, yo quiero creer que hay una mayoría de gente que no quiere andar armado libremente, no se necesita ser muy iluminado cómo va a ser. La gente no puede estar esperando menos estado. Yo creo que va a prevalecer la cordura y la racionalidad”.