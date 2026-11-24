Durante el pasado fin de semana, en el marco del acto de colación de los egresados de la capacitación de Cuidadores de Adultos Mayores, dictada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el intendente de Aldea San Antonio destacó a la Colonia de Ancianos San Antonio como modelo de institución geriátrica a nivel provincial.

La institución fue el lugar donde los estudiantes realizaron sus prácticas, complementando los conocimientos adquiridos durante la capacitación con experiencias concretas de cuidado y acompañamiento de personas mayores.

Ubicada en Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú, y rodeada de amplios espacios verdes, la institución desarrolla una propuesta de atención que contempla tanto la salud física como el bienestar emocional, social y afectivo de sus residentes.

Cuenta con diferentes sectores destinados a personas mayores que conservan su autonomía, así como también a aquellas que requieren mayor asistencia, acompañamiento permanente y cuidados especiales.

Uno de los aspectos que caracteriza a la institución es la diversidad de actividades que forman parte de la vida cotidiana de sus residentes. Talleres de estimulación cognitiva, música, gimnasia, actividades recreativas, huerta, encuentros intergeneracionales, celebraciones y propuestas al aire libre favorecen la participación, la integración y el disfrute.

De esta manera, la Colonia busca trascender el concepto tradicional de residencia geriátrica, promoviendo una vejez en la que también exista lugar para el aprendizaje, los proyectos y las nuevas experiencias.

Con tres décadas de experiencia, la Colonia de Ancianos San Antonio continúa apostando al crecimiento, la profesionalización de los cuidados y la mejora permanente de sus servicios. Actualmente, la institución cuenta con disponibilidad para la incorporación de nuevos residentes, las familias interesadas pueden acercarse a conocer sus instalaciones, previa cita, conversar con el equipo de trabajo e interiorizarse sobre las modalidades de atención y las posibilidades de ingreso.

En una sociedad que enfrenta el desafío de garantizar una vejez digna y acompañada, la experiencia de la Colonia de Ancianos San Antonio invita a repensar el rol de las residencias geriátricas, no solamente como espacios de cuidado y asistencia, sino también como lugares de pertenencia, encuentro y continuidad de la vida.

Información y consultas: Colonia de Ancianos San Antonio - Teléfono: 3446408672.