Detuvieron a un hombre por la muerte de Gabriel González en Paraná. El individuo estaría vinculado a la investigación que intenta esclarecer el deceso de la víctima y la posterior aparición del cadáver en el Río Paraná, en la zona de Bajada Grande.

Allanamiento en Bajada Grande

Según se informó a AHORA, el personal policial logró ingresar este miércoles a una casa ubicada en calle Bajada del Paraná y Pasillo C pasado el mediodía.

Tras precintar toda la propiedad, los uniformados comenzaron a trabajar en comunicación directa con el fiscal Laureano Dato, quien solicitó la autorización al Juzgado de Garantías para realizar el procedimiento.

Quién era la víctima

Gabriel González residía en Anacleto Medina Norte, pero por cuestiones familiares había abandonado su hogar y se encontraba en situación de calle. Habitualmente se lo veía en la zona de Bajada Grande.

Una de las hipótesis de los investigadores es que el hombre de 34 años habría sido asesinado tras contraer deudas económicas. Otra línea de investigación apunta a la posibilidad de algún tipo de ritual.

El cuerpo de González permanece en la morgue de Oro Verde, donde los médicos forenses del Poder Judicial le realizarán la autopsia de rigor. El examen permitirá determinar la hora de la muerte y la cantidad de puñaladas recibidas. En una primera observación se mencionó entre ocho y diez cortes.