Di Lollo está confiado en que la Fiscalía "no tiene nada" para condenar a Gutiérrez

“Los resultados de ADN dieron negativo en Genaro Gutiérrez, no hay huellas, no hay cuchillo, no hay arma, no hay nada”, afirmó Di Lollo en diálogo con ElDía. El defensor sostiene que la autoría del crimen es lo que estará en discusión en el juicio porque “Gutiérrez no dice que no fue, Gutiérrez dice que no se acuerda de nada”.