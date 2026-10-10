En el marco del Día de la Salud Mental, la Regional Sur del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) dio a conocer las conclusiones de un informe elaborado a partir de la “Mesa de trabajo por la Emergencia en Salud Mental”, un espacio desarrollado durante los meses de julio, agosto y septiembre. La iniciativa se constituyó tras la “demanda concreta de algunos colegas ante la necesidad de pensar las problemáticas de salud mental que afectan a nuestra comunidad” y para abordar “los malestares y las complejidades que atravesamos en la práctica profesional actual”.

El informe contó con la participación de representantes del colegio profesional y de “colegas autoconvocados de la región” que se desempeñan en consultorios particulares, así como en diversos dispositivos del ámbito público y privado. De acuerdo al comunicado divulgado, la decisión de conceptualizar el panorama como una “Emergencia en Salud Mental” surge de un proceso de lectura crítica de la realidad, en el que identifican una “crisis -sin precedentes- en la salud mental de nuestra población”, inmersa a su vez en “un contexto nacional de iguales características”.

La diferencia entre “Urgencia” y “Emergencia”

Uno de los puntos clave fijados por la entidad profesional radica en la distinción terminológica frente a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo provincial. “Si bien, desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos se decretó la 'Urgencia Sanitaria en Salud Mental' mediante un Decreto Provincial N° 2130/26, desde nuestra óptica estamos ante una emergencia en salud mental”, remarcan.

Al respecto, explicitaron la diferencia conceptual entre ambos términos en el campo sanitario: “esta última no da tiempo, requiere intervención inmediata y un saber especializado”.

Corrimiento estatal y privatización de la atención

Entre las principales conclusiones surgidas del relevamiento realizado sobre el ejercicio profesional, el CoPER Regional Sur advierte que la comunidad se encuentra frente a un “corrimiento creciente del Estado en el abordaje de la salud mental”, lo cual se evidencia en la “falta de lineamientos y dispositivos para abordarla, que se encuentren a la altura de las complejidades de la época”.

A su vez, señalaron que la precarización laboral repercute directamente en la capacidad de atención de la población vulnerable. “Ante la falta de condiciones dignas para trabajar en el ámbito público, los profesionales de la psicología, están casi exclusivamente abocados al ámbito privado”, afirmaron. Esta situación provoca que el acceso al tratamiento psicológico pase a ser “lamentablemente, un privilegio el acceso a la atención de sus padecimientos psíquicos o mentales”.

En ese marco, enfatizaron las consecuencias sobre los usuarios de los servicios de salud: “Quienes son víctimas directas de esta problemática, quienes sufren profundamente las consecuencias son las personas, quedando expuestas ante un daño que para algunos puede ser irreparable”.

Abordaje integral y llamado a la acción colectiva

El documento remarca que la crisis en salud mental es una problemática “transversal a la comunidad toda”, por lo que “no se puede responsabilizar a un actor o efector de salud en particular, sino impulsar a la implicación de la comunidad y el Estado para dar respuesta”.

En esa línea, recalcaron que la atención no puede concebirse de forma aislada, ya que guarda relación directa con los factores socioeconómicos: “La misma está en constante tensión y articulación con las condiciones de vida de la población, es decir, con el acceso social a la educación, cultura, trabajo, deporte, tiempo libre y recreativo”. Según sostienen, la presencia de estas variables en las políticas estatales resulta determinante para “mitigar los riesgos en salud mental”.

Ante este escenario, la institución consideró “imprescindible una real implementación de la Ley de Salud Mental” y exigió que el Estado produzca “un plan concreto, real y abordable de la urgencia sanitaria en salud mental que ha dictado el gobernador de nuestra provincia”, el cual incluya y comprometa a todos los actores sociales que trabajan en la temática.

Finalmente, desde la Comisión Directiva del CoPER Regional Sur confirmaron que se encuentran conformando una comisión de trabajo para diseñar “estrategias de abordaje” e invitaron a las y los profesionales matriculados a sumarse. “En tiempos en los que el individualismo suele presentarse como la respuesta más frecuente, generar espacios para encontrarnos, escucharnos, acompañarnos y construir estrategias colectivas constituye un acto de enorme valor y una herramienta fundamental para fortalecer nuestra profesión y el cuidado de la salud mental en nuestra comunidad”, concluyeron.