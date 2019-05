Día de los Jardines de Infantes, un espacio educativo primordial

Luisa Bachini conversó con ElDía y opinó que “lamentablemente el nivel inicial no está considerado como se debiera”, y puso énfasis en las salas de “los niños de 4 años. En la ciudad no se cuenta con la cantidad suficiente para albergar a todos los niños de esa edad y esta realidad ha provocado que los padres los inscriban en más de un colegio, algunos muy alejados de su hogar”

Además, previo al inicio de las clases, esos padres “deambulan por las diferentes escuelas para saber si encontraron un banco para su chico”. En otro punto, expresó que la “sala de cuatro 4 años es obligatoria, pero no en los casos donde los nenes no puedan ser absorbidos por los establecimientos educativos públicos”.

Bachini le pidió personalmente al profesor Héctor de La Fuente a cargo de la Dirección Departamental de Escuelas que salga a explicar que “la sala no es obligatoria cuando no se cuenta con espacios para albergar a los pequeños”. Asimismo, mencionó que la Presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, entrevistada en un medio radial, señaló que la “problemática no era tal y que las salas de las escuelas públicas absorbían la mayoría de los pequeños y que el resto de los chicos concurrían a establecimientos educativos privados, ignorando algo muy importante como lo es el factor económico”.

“A los padres les genera un serio gasto enviar a sus hijos a un establecimiento privado. Por ejemplo, un papá pagó 4000 pesos de inscripción y 3500 en forma mensual, cifras inaccesibles para más de una familia, máxime en el contexto económico actual”, manifestó a ElDía.

En tanto, Bachini indicó que el “nivel inicial es básico en la educación; y no lo decimos solo los docentes: personalidades de la cultura y educación como Alieto Guadagni hacen hincapié en este punto, o el doctor Pedro Luis Barcia quien pide por la igualdad de oportunidades”.

“Quizás algunas personas entienden que el nivel inicial carece de importancia con el argumento que es para que vayan a jugar, ignorando que la metodología del nivel inicial es el juego y que las jardineras enseñamos jugando”, sostuvo Bachini.

Finalmente, remarcó que en el “nivel inicial es donde se detectan las problemáticas que muchos niños traen, problemáticas que para sus padres pueden llegar a pasar inadvertidas, con problemas de dicción, visuales, auditivos entre otros”.

Como profesora de Nivel Inicial, egresada en la primera promoción del año 1969 en el Instituto Superior de Perfeccionamiento Docente (ISPED), pidió que se “considere la creación de más salas de 4 años para evitar los inconvenientes ya mencionados”, y –fundamentalmente- darle a los chiquitos la “ posibilidad de una igualdad de oportunidades con la educación”.