A partir de este lunes 6 de abril comenzarán a dictarse clases de apoyo escolar en distintos barrios de Gualeguaychú, una propuesta destinada a niños del nivel primario que busca acompañar sus trayectorias educativas y fortalecer el acceso al aprendizaje en cercanía. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio para reforzar contenidos escolares y brindar herramientas a las familias.



En ese marco, los espacios ofrecerán acompañamiento en lectura, escritura y matemática, combinando instancias de estudio con propuestas lúdicas que favorecen el interés y la participación de los chicos.

Las actividades se llevarán adelante en los SUM, nodos y otros espacios comunitarios distribuidos en la ciudad, lo que permite ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso en cada barrio, evitando traslados y promoviendo la participación.

En el Centro Anhelado Sueño del barrio Zuppichini, ubicado en la intersección de Rioja y Massaferro, las actividades tendrán lugar los miércoles y jueves en el horario de 16:45 a 18:15. Por su parte, en el SUM Los Espinillos, situado en Soldado Mosto y Juan B. Justo, se ofrecerán dos turnos: uno por la mañana, los miércoles y viernes de 10 a 11:30, y otro por la tarde, los martes y jueves de 15 a 16:30.

En el Nodo Curita Gaucho, las clases se dictarán los martes y viernes entre las 15 y las 16:30, mientras que en el SUM Perigan, dentro del CIC Néstor Kirchner, se llevarán adelante los martes y jueves de 16:30 a 18. En el SUM Suburbio Sur, ubicado en Irazusta y Camilo Villagra, habrá distintas franjas horarias para facilitar la participación: el turno mañana funcionará los lunes y miércoles de 10 a 11:30, en tanto que por la tarde se dividirá en dos grupos, uno los lunes y miércoles de 16 a 17:30 y otro los martes y jueves en el mismo horario.

Asimismo, en el SUM San Francisco, en Rioja 75, las actividades se desarrollarán los martes y jueves de 16:30 a 18, mientras que en el SUM Toto Irigoyen se dictarán los lunes y miércoles en ese mismo horario. Finalmente, en el SUM La Cuchilla, ubicado en Sáenz Peña y Jauretche, las clases tendrán lugar los lunes y miércoles de 15 a 16:30.

En cuanto a la inscripción, la Municipalidad informó que las familias interesadas pueden acercarse a los CAPS, nodos o SUM de su barrio para recibir información y completar el registro correspondiente. Asimismo, indicaron que quienes deseen obtener más información pueden también dirigirse a la Dirección de Educación, ubicada en 25 de Mayo 718, en el horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.