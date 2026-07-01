Continúa el conflicto por los despidos en dos empresas del Parque Industrial Gualeguaychú: Unionbat y Pyam.



Según indicó a Ahora ElDía Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó esta mañana una conciliación obligatoria para Unionbat, que despidió en los últimos días a 100 empleados, pero la empresa no cumplió con la medida.



“Tenían que dejar ingresar a los trabajadores hoy a las 14 horas, por lo que nosotros armamos el turno, pero no los dejaron ingresar. La empresa no acató la conciliación y los muchachos quedaron todos afuera. Vamos a hacer una presentación, denunciando este incumplimiento. Y mañana tenemos que ir a la audiencia a la Secretaría de Trabajo en Paraná, a las 12 del mediodía. Vamos a ver qué hace la Secretaría de Trabajo ahora con este incumplimiento por parte de la empresa”, señaló Gómez.

Una situación distinta es la de Pyam, donde los 11 recientes despedidos pudieron ingresar esta mañana a sus puestos de trabajo a partir de una medida de conciliación obligatoria dispuesta por 15 días hábiles.