Luego de conocerse esta semana que la empresa Pyam, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, despidió a 11 empleados, en las últimas horas de este martes se supo que la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos dispuso una medida de conciliación obligatoria para que los trabajadores despedidos se reincorporen temporalmente a sus puestos.

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Así lo confirmó a Ahora ElDía Martín Gómez, responsable gremial de Químicos y Petroquímicos, e indicó: “Hicimos la presentación en la Secretaría de Trabajo, pidiendo la conciliación obligatoria y esta tarde nos notificaron al respecto. Por lo que mañana miércoles, los empleados que están despedidos se presentaran a trabajar. Vamos a estar acompañándolos a las 6 de la mañana. Tenemos que ver si la empresa acata la conciliación y los deja entrar. La conciliación retrotrae todos los despidos al día lunes y los muchachos tienen que entrar a trabajar y la empresa darles tareas como si estuvieran trabajando normal. Y nosotros tenemos que dejar de tomar medidas de acción directa”.



Gómez también adelantó: “Después de esto, tendremos que ir a la audiencia de conciliación con la empresa que pusieron para el 15 de julio en la Secretaría de Trabajo, en Paraná. Iremos y veremos qué es lo que pretende la empresa, si seguir con la misma postura de continuar con los despidos o si podemos llegar a a saber qué está pasando realmente”.



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