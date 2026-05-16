La Bolsa de Cereales de Entre Ríos realizó su reunión de Consejo Directivo en la que se concretó la distribución de cargos para el período 2026-2027, luego de la Asamblea General Ordinaria en la que se renovaron parcialmente las autoridades de la entidad.

En ese marco, Diego Camuñas, gerente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer) y representante del sector cooperativas de segundo grado, fue designado como nuevo presidente de la institución que nuclea a referentes de toda la cadena agroindustrial de la provincia.

Camuñas estará acompañado en la vicepresidencia por Héctor Bolzán, representante del sector acopio de granos, quien venía desempeñándose como titular de la Bolsa desde el año 2023.

Con la renovación de autoridades, la entidad entrerriana buscará continuar fortaleciendo el vínculo entre los distintos actores del agro provincial y consolidar el trabajo técnico e institucional que lleva adelante en áreas vinculadas a producción, mercados y economía.

La nueva mesa ejecutiva quedó integrada además por Martín Beglinomini como secretario, Pablo Alonso como prosecretario, Diego Maier en la tesorería y Juan Carlos Álvarez como protesorero.

En tanto, el cuerpo de vocales titulares estará conformado por Gervasio Reggiardo, Conrado Geist, Federico Solari, Ignacio Boschetti, Leonardo Biondi y José Corva.

También fueron designados los vocales suplentes y revisores de cuenta titulares y suplentes, completando así la estructura dirigencial que conducirá la Bolsa de Cereales de Entre Ríos durante el próximo período institucional.