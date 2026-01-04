Acaba de finalizar el primer cuarto del siglo XXI y, como es costumbre con las fechas “redondas”, se presenta la oportunidad de recordar algunos de los hechos más significativos que hicieron a este capítulo de nuestra historia local. Algunos se sienten un poco lejanos, y recuerdan hazañas deportivas o días de grandes conflictos. Otros, más cercanos en el tiempo, se sienten como si hubieran tenido lugar ayer, en parte también por su gran cobertura mediática en años en los que las redes sociales ya formaban parte de la vida cotidiana. A continuación, una selección de 10 momentos que sin lugar a dudas movilizaron a nuestra comunidad y -en muchos casos- fueron sucedidos por una serie de acontecimientos igual de importantes.



17 de mayo de 2003: Central Entrerriano ascendió a la Liga Nacional de Básquet



Uno de los hitos deportivos más recordados de la ciudad tuvo lugar hace poco más de 20 años: el triunfo del Club Central Entrerriano en la temporada 2002/2003 del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) que le permitió ingresar a la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por el entrenador Fabio Demti venció a Conarpesa de Puerto Madryn en el estadio “José Maria Bértora” y obtuvo la llave para formar parte de la élite del básquetbol argentino. Esta hazaña estuvo coronada, además, por el hecho de que poco más tarde, el 10 de junio, los “rojinegros” se alzaron con el título de la categoría ante Argentino de Junín y dieron cierre a una temporada inolvidable.



30 de abril de 2005: primera Marcha al Puente Internacional en contra de las pasteras



El 2005 fue el año en que la sociedad de Gualeguaychú se involucró definitivamente en la lucha contra las papeleras ubicadas en la orilla vecina del Uruguay. El hecho que lo puso de manifiesto fue la movilización de alrededor de 40 mil personas en el Puente Internacional General San Martín, una cifra que se duplicaría al año siguiente e instalaría una forma de protesta que la comunidad en su totalidad adoptó como propia durante años. Algunos meses antes, en octubre de 2004, se había realizado una caravana con autos a Fray Bentos para llevar un petitorio en el que se reclamaba el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, un tratado internacional que había sido violado por el país vecino al autorizar por su cuenta la instalación de plantas de celulosa en aguas compartidas.



A la primera marcha le sucedieron varios acontecimientos igual de significativos para la cronología del conflicto. En 2006, por ejemplo, se cortó el paso fronterizo, Néstor Kirchner declaró la lucha “causa nacional" y se demandó al Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. También cabe mencionar las movilizaciones más multitudinarias, que terminaron de poner a Gualeguaychú en el ojo de todo el país: las de 2007 y 2008, que congregaron -según estimaciones- a alrededor de 130.000 y 80.000 personas, respectivamente.



Abril de 2007: la ciudad sufrió una de las inundaciones más grandes de su historia



El 29 de marzo de 2007, la cuenca del Gualeyán recibió de golpe el ingreso de 200 milímetros de lluvia. Cuando el agua de la cuenca llegó al río Gualeguaychú -que ya estaba crecido- la marca del nivel alcanzó para el 3 de abril los 5,22 metros. Esto causó estragos en el área urbana a través de los desagües y numerosas familias sufrieron el drama de dejar sus hogares, o bien, de estar en alerta constante e intentar dar respuesta a una crecida como pocas se habían visto en la ciudad. De hecho, al día de hoy esta inundación sólo se ha visto superada por las crecientes de 1959 y 1978, que registraron las marcas récord de 7,15 y 7,28 metros, respectivamente.



Marzo de 2008: estalló el conflicto entre el campo y el Gobierno por la resolución 125



El conflicto por el decreto que incrementaba las retenciones se extendió durante 129 días e incluyó una huelga en la comercialización de granos, cortes de ruta, cacerolazos, actos y movilizaciones multitudinarias alternados con negociaciones que no lograron acercar posiciones entre las partes, hasta el envío de la Resolución 125 al Congreso donde, aprobada por la Cámara de Diputados, fue finalmente rechazada en el Senado, gracias al voto "no positivo" del entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.





Uno de los momentos críticos del conflicto tuvo lugar precisamente en las afueras de la ciudad, cuando el 14 de junio las fuerzas de Gendarmería Nacional arrestaron al dirigente rural Alfredo De Angeli y a otros 18 productores agropecuarios durante un piquete en la Ruta Nacional 14, a la altura de Gualeguaychú. Los ruralistas fueron detenidos por algunas horas con el argumento de que se negaban a desalojar la ruta, y luego puestos en libertad ese mismo día.



12 de abril de 2014: la fiebre ricotera se apoderó de Gualeguaychú



A la fecha, no ha habido en nuestra ciudad un recital que se compare con el que dio el mítico “Indio” Solari y sus Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Tampoco ha habido demasiados shows con estas características en el país (es decir, con una sola banda o artista que convoque un evento semejante); y es que las cifras oficiales contaron a más de 170.000 personas en el Hipódromo de Gualeguaychú, número que superó las 120.000 con las que un año antes, en Mendoza, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se había ganado el récord de haber realizado el concierto con entradas pagas más grande de la historia.

La "Misa India" o “Misa Ricotera”, como suele llamarse a la congregación de fanáticos de Los Redondos en la previa a un recital, se hizo presente con toda su carga de culto popular y “futbolístico”, y copó las calles, parques y plazas de la ciudad con sus banderas y carpas. La población local, que se vio casi triplicada por la llegada de miles y miles de fanáticos, tuvo sentimientos encontrados ante un fenómeno de esta magnitud, sobre todo a partir de distintos problemas de planificación que tuvo el evento, tanto con la logística de ingreso de micros y autos a la ciudad como con los lugares de acampe previstos para los fanáticos. Hubo muchos vecinos que se quejaron por el uso que los “ricoteros” hacían del espacio público, generando ruidos molestos y suciedad. Otros cientos de gualeguaychuenses, en cambio, formaron parte de la fiesta popular y disfrutaron del evento, a pesar de la gran cantidad de barro y agua que las lluvias dejaron en el predio y de los problemas técnicos que tuvo el sonido.

2 de noviembre de 2014: Juventud Unida ascendió a la B Nacional



Aquel día, el Club Deportivo Juventud Unida alcanzó el logro más significativo de sus 118 años de historia: el ascenso a nada más y nada menos que la segunda categoría del fútbol argentino. El partido fue contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por la penúltima fecha del Torneo de Transición. Comandado por Norberto Acosta, el Decano se impuso 2 a 1 frente a sus rivales, y la victoria quedó teñida por la épica de una noche lluviosa y el recuerdo del gol del larroquense Paolo Impini.

15 de marzo de 2015: el radicalismo decidió a acompañar al PRO y la Coalición Cívica

Gualeguaychú fue escenario de una decisión que sacudió a la política nacional en pleno año electoral. Durante una Convención Nacional realizada en el Teatro Gualeguaychú, la Unión Cívica Radical votó acompañar al PRO y a la Coalición Cívica (fuerzas opositoras al gobierno de aquel entonces) en las inminentes elecciones presidenciales, poniendo fin a años de debates internos sobre su identidad y alianzas. La definición, que no estuvo exenta de tensiones, colocó a la ciudad en el centro de la escena política del país y generó fuertes repercusiones entre militantes y vecinos. Se trató de un giro histórico que redefinió el rumbo del radicalismo y el mapa político argentino, ya que resultó decisiva para que Mauricio Macri llegase a la presidencia a finales de ese año.



27 de julio de 2017: el principio del fin para Gustavo Rivas, el “Ciudadano Ilustre” de Gualeguaychú



Entre los diez episodios que marcaron un quiebre en la historia reciente local, el caso del Dr. Rivas se recuerda como uno de los más perturbadores. Bajo el título "La doble vida del abogado", Análisis Digital publicó a mediados de 2017 una nota donde el periodista Daniel Enz, luego de un año y medio de investigación, aseguraba que el letrado, destacado miembro de la comunidad, organizaba fiestas en su casa en las que abusaba de menores. "Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010”, sostuvo Enz en su artículo.

El caso expuso una trama de abuso sistemático, impunidad e hipocresía por parte de la sociedad gualeguaychuense, que alteró para siempre la percepción sobre una figura hasta entonces públicamente celebrada. Como era de esperar, escaló en la agenda mediática y judicial del país, generando estupor, y culminó en la condena a prisión efectiva del acusado.





29 de diciembre de 2017: el crimen de Fernando Pastorizzo conmocionó a la ciudad





La madrugada de aquel 29 de diciembre, las calles de Gualeguaychú fueron testigo de un crimen que impactó en toda la sociedad por su violencia, la edad de los involucrados y la intensa exposición mediática que siguió al caso. Fernando Pastorizzo, de 20 años, fue asesinado de dos disparos por Nahir Galarza, su pareja de 19 años. La rápida investigación, juicio y condena a prisión perpetua -la más severa aplicada a una mujer tan joven en el país- colocaron a Gualeguaychú en el centro de la agenda nacional. El caso atravesó a toda la comunidad, no solo a través del dolor de los familiares de la víctima, sino también por el debate que abrió sobre la violencia de género en noviazgos jóvenes, el accionar de la Justicia ante estas situaciones y el tratamiento mediático particular que recibió, convirtiéndolo en uno de los episodios más recordados y tristes de la historia reciente local.



Temporada 2021: un verano sin Carnaval

De más está decir que la pandemia de Covid-19 fue una de las marcas (traumáticas, por cierto) de la historia reciente mundial. Además del confinamiento, dolor y fallecimiento de tantos vecinos, el coronavirus interrumpió hasta el evento más inamovible y característico de Gualeguaychú: el Carnaval del País. La Comisión del Carnaval, conformada por representantes de las cinco comparsas, decidió de manera unánime cancelar la edición 2021, citando la situación epidemiológica desfavorable y los riesgos sanitarios asociados al Covid-19. Esto significó -por primera vez en décadas- la pérdida del principal motor turístico local y la anulación de un conjunto de prácticas sociales y culturales que hacen a la identidad gualeguaychuense.