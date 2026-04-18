Los seres humanos somos esencialmente seres sociales; necesitamos estar “conectados” con los demás y esa conexión en la actualidad se da más en el ámbito virtual que en el físico. Con sólo hacer el cálculo de cuántas horas pasamos chateando con amigos o grupos en línea y, cuántas lo hacemos en la realidad, comprobaremos que la comunicación digital es notablemente más intensa lo que no significa que sea de mayor calidad.

Una operación simple nos permite medir exactamente la cantidad de horas que pasamos utilizando el celular. Con cotejar las métricas de bienestar digital integradas en sistemas operativos móviles como Android o iOS, es posible auditar el tiempo de exposición de pantalla. Según datos estadísticos, entre los jóvenes, el promedio de uso del celular es de 6 a 8 horas diarias, lo que implica que un tercio del año, 121 días, se gastan en utilizar el teléfono.

Y esto no es casualidad, las plataformas están diseñadas para lograr dependencia del usuario y esto quedó demostrado en un juicio reciente en Estados Unidos. Incluso, el contenido que circula en redes está dejando de ser creado por humanos. Con IA Generativa, se producen flujos constantes de contenidos para evitar el abandono de la red por parte del usuario. Eso se logra a través de la automatización a gran escala y análisis continuos de datos de los internautas, lo que permite personalizar el contenido, creando material “a medida”. No importa qué muestran, lo importante es el tiempo que permanecemos con el celular.

Un dato alarmante es que la mayoría cree que el uso de las redes es gratis pero no es así, se paga con pérdida de intimidad y datos personales, con tiempo y salud. En efecto, hoy sabemos que la actividad en línea está estrechamente vinculada a problemas de salud mental; tiene un enorme impacto en la ansiedad, el estrés, la depresión, la autoestima, etc. Los ansiados “likes” estimulan la producción de dopamina, hormona del placer y la recompensa, lo que genera adicción y comportamientos obsesivos. El uso de pantallas antes de dormir inhibe la melatonina por la luz azul y provoca insomnio y alteración de sueño, entre otras cosas.

Investigaciones especializadas están evaluando los efectos de la hiperconectividad a largo plazo y advierten sobre fuertes vínculos entre el consumo excesivo y/o inapropiado de contenidos con riesgo de depresión, ansiedad, soledad, autolesión, agresiones, pensamientos suicidas, etc.

Hasta el “miedo a perderse algo” en las redes ha sido identificado como una adicción, se lo llama FOMO. Los sitios web se encargan de llamar la atención del usuario buscando entretener más que informar, se genera una búsqueda incesante, el “scroll infinito”, creando un vínculo adictivo difícil de romper. El FOMO obliga al usuario a tomar el teléfono todo el tiempo para revisar actualizaciones o responder compulsivamente todas las notificaciones o alertas sin importar ni priorizar lo que la persona está haciendo; no importa si duerme, almuerza, habla con un amigo, todo queda de lado ante la amenaza de perder algo de lo que sucede en línea.

En ese contexto, el 25 de marzo de 2026, un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió un veredicto que marca un punto de inflexión en el derecho de daños y la responsabilidad de las Big Tech. Tras 6 semanas de juicio y 9 días de deliberación, las empresas Meta (Instagram) y Alphabet (YouTube) fueron halladas responsables por los daños derivados de la adicción que sus plataformas causaron a una joven, identificada como Kaley (K.G.M.), quien comenzó a utilizarlas a los seis años de edad.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con negligencia al diseñar productos intrínsecamente adictivos y, fundamentalmente, por la falta de advertencia adecuada sobre los riesgos para la salud mental de los menores. El reclamo no se centró en el contenido nocivo de videos o mensajes sino en el diseño algorítmico. Se sostuvo que las funciones como el scroll infinito, las notificaciones push constantes, el sistema de recompensas (likes) y el autoplay actúan como “características de diseño defectuosas”.

Como vemos, ansiedad, hiperconexión, consumo compulsivo están estrechamente vinculados, nada es casual. Las herramientas que nacieron para facilitar la comunicación se han convertido en sistemas de dependencia digital como resultado de decisiones orientadas a la monetización de la atención, convirtiendo a los usuarios en adictos digitales. Pasamos de la conexión interpersonal a la desconexión por contenido, porque la idea no es “conectar” sino retener a cualquier costo y eso se logra mediante diseños algorítmicos que logran convertir al usuario en sujeto digital dependiente.

En este contexto, buscar o imponer límites sobre uso y control es realmente difícil. Algunos países hablan de “crear condiciones para lograr contención”. Entiendo que empezar a hablar del tema, a ponerlo sobre la mesa, es el primer paso.