Distinguieron a niño que elaboró una historieta sobre la donación de médula ósea

"La seño Yusi me dijo `a vos que te gusta dibujar, podes hacer esto. Te encargo un dibujo sobre la donación de células madre de hematopoyéticas, vos investigá y si podes, después hacé un dibujo contando de qué se trata´", rememoró Seba a Elonce TV. "Le dije que sí y, obviamente, me gustó sumarme. Tuve que investigar, y mientras tanto, me divertía", aseguró.Respecto de la tarea encomendada y sus frutos, el alumno aseguró: "Estoy muy contento porque miles de entrerrianos y argentinos podrán saber de qué se trata esto, van a poder decir `esto no es lo que yo pensaba, entonces sí puedo donar´".

De acuerdo a lo que comentó, su historieta servirá "para que los chicos tengan conocimiento, porque me informaron que miles de adultos no sabían qué es, y además, porque por la leucemia y la anemia mueren miles de personas al año".En tanto, Mercedes Cagnani, presidenta de la ONG Entrerrianos hasta la Médula, destacó: "Es un orgullo y una felicidad porque a través de la obra de arte que ha hecho, esto se multiplica en todo el país, porque fue tomado y se publicó en la web de Educación del Incucai".

Según comunicó, la historieta fue incorporada a un boletín de Educación del Incucai. "La distinción no solo por lo que hizo, sino también para que todos los chicos entiendan lo importante que es esto", remarcó.