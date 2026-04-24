El jueves 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, las profesoras Zulma Nicolini y María Eugenia Faué, junto al subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, realizaron la entrega de material bibliográfico con el objetivo de fortalecer las bibliotecas escolares y promover el acceso a la lectura.

La actividad se llevó a cabo en la Casa De Deken, un espacio que acompaña este tipo de iniciativas y favorece el vínculo entre educación, cultura y comunidad, generando instancias de encuentro a partir de los libros.

Las instituciones beneficiadas fueron la Escuela Olegario V. Andrade, Escuela Ernesto A. Bavio, Escuela D. Francisco Troise, Escuela Rivera Indarte, Escuela Supremo Entrerriano, Escuela Juan L. Ortiz, Escuela Emma de Cuyo, Escuela Tabaré y Escuela El Viejo Pancho.

El Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor fue establecido por la UNESCO en 1988 con el propósito de fomentar la lectura, fortalecer la industria editorial y promover la protección de la propiedad intelectual.