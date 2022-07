La invitación para concurrir a la plaza salió el día anterior de un grupo de docentes autoconvocados y se difundió en las redes sociales y grupos de WhatsApp, viralizándose rápidamente.

En la plaza, los docentes autoconvocados recibieron el acompañamiento de padres y familias de alumnos que también se sienten afectados por la extensión horaria implementada desde el CGE.

El reclamo se realizó con una buena convocatoria, fuera de horario escolar, con una temperatura que invitaba a no salir de la casa y sin la presencia o acompañamiento de estructura sindical o partidaria presente, algo que los docentes autoconvocados remarcaron fuertemente ante los medios de prensa. Cerca de las 18 horas, aún con luz diurna, eran una decena de docentes, pero luego comenzaron a llegar poco a poco otros, acompañados de familias de alumnos.

Dentro del grupo de docentes autoconvocados, se pudo apreciar la disconformidad con la forma de aplicar la extensión horaria “de forma compulsiva, sin diálogo” como expresaban las diferentes voces y agregaban el “tuvimos que autoconvocarnos porque nadie hacia nada” en una velada crítica a las organizaciones sindicales.

Leticia, la Directora de una de las escuelas elegidas para la implementación horaria que nos decía lo siguiente “Yo estoy acá acompañando a mis docentes, porque están con temor e incertidumbre, necesitamos tener una normativa clara. Antes que Directora soy docente y es mi deber acompañarlos” agregando “Consultamos al AGMER y dijeron que se resolvía por paritaria, pero nosotros vemos que de la paritaria no aparece fecha. Esta convocatoria generó una reunión de Marcelo Pagani en el CGE y que hoy hubiera una asamblea en el gremio acá, porque esto no se conversó en ningún momento en asambleas escolares”

Gabriela, maestra de tercer grado presente en la concentración de docentes autoconvocados en Gualeguaychú que nos decía “Nos convocamos varios docentes. No es que estemos en contra, no queremos que sea una imposición, no todos los docentes estamos de acuerdo. “Hay familias que tampoco están de acuerdo con imponer esta hora”

Gabriela, parte de los docentes autoconvocados que participaban en la plaza agregó “no es contra el gobierno o el gremio de turno, es sin bandera política, si hay que hacer algo hay que hacerlo bien, no pueden decirte a solo tres días del receso lo que va a suceder el 25 de julio”.

Finalizando, la docente dejaba en claro la incertidumbre sobre cómo se cobraría la diferencia salarial y otros temas que producían dudas entre los trabajadores de la educación afectados “nos dijeron que nos van a dar $19.000 a maestros y $40.000 a los directores, pero no en que código, a donde va a ir eso, hay cuestiones que no están escritas o bien planteadas, esto genera incertidumbre”.

Mientras la Directora y la docente respondían a los requerimientos de los medios presentes, por detrás tenían el respaldo del resto, incluso con aplausos a las respuestas que daban. “Ellas hablan, pero somos todas que pensamos así, queremos que nos tengan en cuenta, que nos consulten, que el gremio nos respalde, pero en serio” deslizó a este medio una de las participantes que, al finalizar la concentración, se dirigía junto a otras a la sede sindical a la reunión sobre el tema, que curiosamente, había sido citada a la misma hora que lo habían hecho los docentes autoconvocados, con la salvedad de que era a varias cuadras de distancia de la Plaza Urquiza. (Orilla y Media)