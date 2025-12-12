Tras una reunión realizada el jueves, en la sede gremial de Agmer Gualeguaychú, los docentes de los Institutos de Educación Superior (terciarios) de la región expresaron su "profunda preocupación ante las políticas de ajuste anunciadas por el Gobierno Provincial, comunicadas a través del Director de Educación Superior, profesor Eugenio Medrano".

La principal inquietud se centra en el impacto inminente de estas medidas en la oferta educativa de la provincia. La docencia entiende que los lineamientos presentados por Medrano (quien se desempeña como referente del Gobernador en materia educativa tras ser integrante del gremio Agmer) "podrían generar graves pérdidas en las oportunidades de formación para la población entrerriana", expresaron.

En esa línea enumeraron el "riesgo de cierre de carreras ya que existe una seria preocupación por la continuidad de las carreras de formación docente y técnico-profesionales".

Según los referentes de los Institutos, de concretarse, "esta reducción atentaría directamente contra las posibilidades presentes y futuras de capacitación de jóvenes y adultos del Departamento Gualeguaychú y de toda la provincia".

También marcaron el "impacto laboral y precarización ya que estas decisiones afectarán sustancialmente las trayectorias laborales y la estabilidad de docentes y equipos institucionales que se encuentran altamente capacitados. Esto profundizaría la inestabilidad y precarización laboral en todos los niveles del sistema educativo".

Más adelante, en el comunicado enviado a Ahora ElDía, se postuló que "ante este escenario de incertidumbre, se realizó una asamblea con la participación de docentes y estudiantes donde se acordó la necesidad de actuar".

Por tal motivo, decidieron “llevar adelante diversas acciones para visibilizar la problemática y concientizar sobre la gravedad del impacto que estas medidas provocarán en el desarrollo social y profesional de toda la sociedad provincial”.