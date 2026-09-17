Luego de que este jueves fracasara una nueva instancia de negociación entre el Gobierno nacional y los gremios del sector docente, el conflicto salarial en las universidades nacionales volverá a sentirse en distintos puntos del país, y Gualeguaychú no será la excepción.

Según publicó El Argentino, Diego Zanetti, docente de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y referente local de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), confirmó la adhesión al paro previsto para este viernes 18 y el martes 22 de septiembre.

Asimismo, Zanetti señaló que APUNER, el gremio de los trabajadores no docentes universitarios también adherirán a la medida, por lo que las jornadas de protesta tendrán impacto en la actividad de la unidad académica de Gualeguaychú.

La medida forma parte de un paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales después de que no se alcanzara un acuerdo salarial durante la reunión realizada este jueves en el Palacio Pizzurno.

El conflicto tiene como telón de fondo el fracaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime.



Los representantes gremiales reclamaron, además de esos porcentajes, una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del Ministerio de Capital Humano fue idéntica a la presentada a comienzos de mes y el resultado no fue distinto.



Tras las truncadas negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano, docentes y nodocentes universitarios confirmaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidieron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y fue rechazado por el Gobierno.

En un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron que realizarán un paro de 23 días de forma escalonada y anticiparon que el próximo 15 de octubre se movilizarán al Palacio de Tribunales para llevar a cabo la quinta edición de la movilización.