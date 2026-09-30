El paro docente en Entre Ríos comenzará este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 1 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), luego del rechazo a la propuesta salarial del Gobierno provincial.

La oferta oficial contempla un incremento del 3,5%, que fue ratificado el lunes pasado en el marco de la paritaria docente. Tras la negativa de los sindicatos, la Provincia informó que el aumento será aplicado por decreto y que llevará el salario inicial docente a $910.000. La medida se suma a un escenario de tensión que ya venía marcado por nuevas negociaciones salariales, luego de que el Gobierno y los gremios volvieran a discutir la paritaria docente en Entre Ríos.

Agmer y AMET convocaron a un paro docente de 48 horas



La decisión de los gremios docentes llega después de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. Tanto Agmer como AMET resolvieron avanzar con una medida de fuerza de 48 horas, que afectará el dictado de clases durante este miércoles y jueves.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, se confirmó que el incremento será liquidado por decreto. La administración entrerriana sostuvo que la actualización permitirá elevar el salario inicial, aunque los sindicatos cuestionan que la mejora no alcanza a recomponer la pérdida del poder adquisitivo.