Docentes de Entre Ríos realizan este jueves una nueva jornada de paro, en el marco de una convocatoria nacional por parte de Confederación de Trabajadores de la Educación -CTERA-, en reclamo al Gobierno nacional por los recortes y el desfinanciamiento del sistema educativo.

En el paro docente se exige la convocatoria a la Paritaria Nacional y la restitución del Fonid, que implica una disminución salarial de entre un 10 y un 20%. En Entre Ríos, los cuatro gremios adhirieron a la medida (Agmer, UDA, SADOP, AMET).

Al mismo tiempo, las universidades nacionales llevarán a cabo una asamblea en reclamos porque el aumento del presupuesto sea federal.

Horas antes de que la Cámara de Diputados empezara a debatir la situación del financiamiento universitario por iniciativa de la UCR, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se había llegado a un acuerdo con las universidades nacionales. Según el anuncio oficial, el Gobierno nacional se comprometió a actualizar un 270% los gastos de funcionamiento para todas las casas de estudio, como ya lo hizo con la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, confirmaron que hubo conversaciones pero el acuerdo aún no está firmado: debería concretarse el lunes o martes de la semana próxima. En tanto, ayer no hubo acuerdo en la paritaria con docentes y no docentes, y el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó el paro nacional de este jueves 23, al que también adhieren los gremios docentes del sistema educativo obligatorio (CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA).