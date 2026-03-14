Los gremios que representan a docentes y trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevarán adelante un paro total de actividades entre el 16 y el 20 de marzo, en reclamo por la situación salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue anunciada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato que nuclea a los docentes de la UNER. Según informaron, durante esa semana se realizará un paro total sin asistencia a los lugares de trabajo en la Facultad de Bromatología.

Desde el sector docente señalaron que la situación de la docencia universitaria “ya no admite medias tintas”, al advertir que la actividad académica “se sostiene con salarios deteriorados, paritarias sin avances y un presupuesto universitario insuficiente para garantizar condiciones de trabajo adecuadas”.

Entre los principales reclamos, el sector docente exige “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y una recomposición salarial que acompañe el aumento del costo de vida. Desde el gremio sostienen que defender el salario también implica defender la calidad de la educación pública”.

A la medida también se sumarán los trabajadores no docentes nucleados en la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner).