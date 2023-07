Este lunes se produjo una nueva muerte de una joven por una autodeterminación. Semanas atrás, la Jefa de Salud Mental del Hospital Centenario alertó por el incremento de casos y marcó que ocurre cada vez en edades más tempranas.

En primer lugar, la especialista afirmó que hay que desmitificar ciertos sentidos comunes a la hora de hablar de un tema tan delicado como el suicidio. “Está el mito de que si hablo o le pregunto a la persona que está mal, con pensamientos suicidas, le voy a dar la idea de hacerlo; y es al contrario, esa persona puede hablar con alguien y eso alivia, sentirse acompañado y aliviar la carga”.

“El dolor psíquico es mucho más insoportable que el dolor físico. Pensar en la muerte es un síntoma más de la depresión, y muchas veces uno no lo dice por vergüenza, pero el registro de no estar bien y reconocerlo nos puede permitir no llegar a casos graves”, detalló Gómez.

En esta línea, consultada por como atraviesan estos procesos los más jóvenes, postuló que “la adolescencia es una edad muy difícil, los chicos están muy vulnerables, y no hablar lo que hace es que un adolescente tenga ideas en la cabeza y no las pueda sacar afuera, no las pueda contar”, y planteó que “es importante que no sea un tema tabú en casa, que se pueda hablar, y que también los papás puedan decir que a veces uno se siente mal, angustiado, que uno no puede resolverlo todo. Porque si uno habla y pide ayuda ellos también lo van a hacer”.

Asimismo, del suicidio infantil aseguró que “ahora es mucho más común y preocupante, no era habitual que a partir de los 5, 6 o 7 años puedan explicar esto, más cuando comienzan la escolaridad y tienen contacto y relación con los demás. Ahora los intentos de suicidio son de niños, y de adolescentes. Personas mucho más chicas que años atrás”, alertó Gómez.

Acerca del bullying y sus consecuencias, la especialista sostuvo que “siempre existió y eso no llevaba a los chicos a querer matarse, es mucho más compleja la situación. No es que eso si o si va a provocar que el chico se quiera suicidar o tenga pensamientos de muerte, seguramente también le pasan otras cosas, pero si es muy importante prestarle atención y saber cómo abordarlo, trabajar con los chicos, que es algo que se puede hacer a nivel profesional”.

Además, agregó que “el bullying por redes sociales provoca mucho daño, cuando publican fotos o cosas de otro para ridiculizar, y eso en un chico o adolescente es catastrófico, porque vive a través de sus pares y está formando su identidad, entonces es importante como lo ve el otro, después uno a eso lo puede ir trabajando”, explicó.

Más casos, y cada vez más jóvenes

Gómez hace 16 años trabaja en el Hospital Centenario, y manifestó que en aquel tiempo “la situación era totalmente distinta. Hace poco volví al sector de internación de Salud Mental, antes los cuadros eran por descompensaciones de patologías crónicas y uno o dos episodios depresivos o intentos de suicidio, y ahora estoy sorprendida porque la mayoría son intentos de suicidio”, aseveró.

En este sentido, también arrojó dos datos muy preocupantes, que la cantidad de casos “se ha incrementado”, y que la edad de los mismos “cada vez son más jóvenes”.

Acerca de los contextos sociales en los que se dan los casos, manifestó que “atraviesa a todas las clases sociales, si es cierto que va a haber más vulnerabilidades en las personas que no tienen acceso a muchas cosas, por ejemplo a un tratamiento psicológico o psicofarmacológico psiquiátrico”.

¿Qué hacer ante un pensamiento suicida o ante un intento de suicidio de alguien cercano?

“El año pasado se largó la línea gratuita de asistencia a la urgencia -0800 772 100 - que es para que la comunidad se pueda comunicar con un profesional para poder hablar en cualquier momento del día, las 24 hs”, informó acerca de una de las medidas que tomó el gobierno provincial al adherirse a la ley de prevención del suicidio.

“Luego tenemos la guardia de Salud Mental del Hospital que funciona de manera activa de 8 a 20 hs. y de manera pasiva de 20 a 8. Se puede llamar las 24 hs. al hospital, interno 164, o por una urgencia al 107”, detalló.

“La guardia al lugar si se trata de un caso que lo amerita, y sino también se puede llamar para plantear la situación que están atravesando y ahí se los guía; también hay psicólogos en los centros de salud de los barrios a quienes pueden consultarlos”, concluyó.

Suicidio - Prevención

La representación más extendida sobre el suicidio está asociada a la imagen de un acto individual con un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este evento de la vida humana es considerado en toda su complejidad, teniendo un alcance colectivo, como problema sanitario y social.

Es importante que sepas

La persona que se suicida no desea morir. La persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, es decir, desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella.

Se cree que el que dice o amenaza con quitarse la vida, no lo hace, sin embargo, la mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida.

Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que de ser detectada a tiempo puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no.

Los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Hablar con una persona sobre sus intenciones de matarse no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo y puede ser una oportunidad para ayudar a quien está padeciendo.

No debe asociarse el suicidio y el intento de suicidio con acciones de cobardía o valentía, tampoco con hechos románticos o heroicos. No es menor destacar que la acostumbrada asociación que se realiza desde los medios de comunicación del suicidio con hechos delictivo al anunciarlos en las secciones policiales, debe ser cuestionada.

Suele afirmarse que los niños no se suicidan. Sin embargo, una vez que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio.

La tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse por medio de la educación es la visión sobre el suicidio como una forma de solución a los problemas.

Cómo prevenirlo

Reconociendo los signos de alerta Aislamiento Persistencia de ideas negativas Dificultad para comer, dormir y trabajar Desesperanza Llanto inconsolable Repentino cambio de conducta

Mostrando interés y apoyo

Respetando las diferentes expresiones de sentimientos

Eliminando prejuicios. El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento

Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas

Para que hablen sobre cómo se sienten

Para que tengan amistades saludables

Para que tomen decisiones de manera autónoma

Para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad

Para que aprendan a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario

Para que tengan buena autoestima

Para que desarrollen habilidades e inteligencia emocional para resolver problemas

Tené en cuenta que

Estar atentos es la forma de acompañar

El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento

Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando y dialogando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional

Si estás preocupado por alguien o necesitás acompañamiento, no estás solo. Podés pedir ayuda: