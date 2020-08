"¿Dónde está Bullrich?": La ironía de Cristina Kirchner en el Senado que se hizo viral

“¿Dónde está Bullrich?”, expresó la vicepresidenta. Y continuó: “A ver, que no lo vi la última vez. ¡Bullrich, Bullrich! Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va?”. El legislador de Juntos por el Cambio respondió: “Bien, presidenta, buen día. ¿Cómo está?”. “Muy bien, mejor que nunca, le diría”, respondió Cristina Kirchner. “Bueno, me alegro, la Argentina no tanto”, sentenció Bullrich, con una sonrisa.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales. La vicepresidente de la Nación “chicaneó” al ex ministro de Educación nacional por un suceso ocurrido durante la semana anterior en una reunión vía videoconferencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

Aquel día, Bullrich dejó una foto suya delante de la pantalla durante la transmisión del debate, con lo que simuló estar presente en el plenario. El recurso se descubrió cuando fue llamado y apareció delante de la imagen congelada.

En su cuenta de Twitter explicó: “Lamento haber distraído la atención de lo que importa. Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente”.

Luego, en una entrevista con Radio con Vos agregó: “Yo apago la cámara porque en mi casa somos siete personas. La prendo cuando voy a hablar, pero en todo momento estoy escuchando lo que pasa. Había puesto una foto antes, un fondo virtual, y por eso quedó la imagen”.

REFORMA JUDICIAL

En el Congreso comenzó esta tarde el debate por la reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernándezy que resiste la oposición de Juntos por el Cambio, además de otras fuerzas políticas, que anticiparon su voto en contra cuando la media sanción pase a la Cámara de Diputados.

Bullrich cuestionó la iniciativa al indicar: “No creemos que sea tiempo para este debate, cuando la Argentina tiene otros problemas serios y más urgentes”.

El proyecto, prometido en campaña y presentado el pasado 29 de julio, fue tratado en cinco reuniones de comisión por las que desfilaron, a una velocidad de 20 minutos cada uno, los 45 expositores entre los que se destacaron constitucionalistas, jueces, representantes de distintas asociaciones, fiscales y abogados.

El Frente de Todos tiene quórum y mayoría propios, por lo que puede dar inicio a la sesión sin dificultad y lograr también la media sanción. Además, el protocolo de funcionamiento remoto está vigente, razones por las que Juntos por el Cambio aceptó participar de los debates aunque no presentó propuestas ni cambios al proyecto oficial. (Infobae)