Las Elecciones 2023 en la provincia de Entre Ríos se realizarán el próximo domingo 19 de noviembre. Para ello, la Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral definitivo y ya se lo puede consultar para saber en dónde te corresponde votar.

Si votás en la provincia de Entre Ríos, consultá en esta nota en qué escuela debés hacerlo. A continuación el detalle.

Una vez que el sitio de la Cámara Nacional Electoral se habilite necesitará el número de documento y el género para conocer los datos necesarios para las Elecciones 2023. El voto es obligatorio para todos aquellos que tienen entre 18 y 70 años de edad, mientras que, es opcional para los que tienen 16, 17 y son mayores de 70 años.

Entre Ríos tiene 1.143.459 personas habilitadas para votar.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Todos los documentos están habilitados para votar en las Elecciones 2023 de Entre Ríos, pero recordá que no podés presentarte a votar con una versión anterior del DNI que figura en el padrón, con el DNI digital o con una constancia de que el mismo se encuentra en trámite. De ser así, el presidente de mesa no te dejará ingresar a cuarto oscuro. Los documentos habilitados son:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Qué se vota en Entre Ríos

Entre Ríos ya fue a las urnas el 13 de agosto para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 22 de octubre para las Generales, donde se eligieron categorías nacionales, provinciales y locales.

Entre Ríos se alejó del grupo de las 17 provincias que desdoblarán sus comicios de los nacionales, que son Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Corrientes, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Formosa.

La provincia de Entre Ríos cuenta con un padrón de más de un millón de electores. Además del Ejecutivo provincial, votará por 17 bancas departamentales del Senado provincial, 34 diputaciones provinciales, más de 80 intendencias y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales. Para las fórmulas ejecutivas y para los cargos legislativos rige la ley de paridad de género, que obliga a alternar un varón y una mujer.

También renovará cuatro lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Hasta qué hora se puede votar el 19 de noviembre?

Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral. A las 6 de la tarde, se cierran las puertas de los centros de votación y las autoridades de mesa deberán esperar que todas las personas que ingresaron ejerzan su voto. En caso de demoras u otros imprevistos excepcionales, la Justicia tiene la facultad de extender el horario de votación durante la jornada.