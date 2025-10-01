Desde ayer, la docente María de los Ángeles y los estudiantes Rodrigo y Tamara de la Esc. N°94 "F. Ramírez", están representando a la provincia en la Instancia Nacional de Feria de Educación.



Esta instancia se está desarrollando en la Ciudad de Posadas (Misiones), en donde están compartiendo su Proyecto “¿A qué sabe la matemática?”.