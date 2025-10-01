EN MISIONES
Dos alumnos de la Escuela N° 94 Francisco Ramírez representan a Entre Ríos en la Instancia Nacional de la Feria de Educación
Rodrigo y Tamara, junto a su docente María de los Ángeles, están exponiendo un proyecto llamado "¿A qué sabe la matemática?"
Desde ayer, la docente María de los Ángeles y los estudiantes Rodrigo y Tamara de la Esc. N°94 "F. Ramírez", están representando a la provincia en la Instancia Nacional de Feria de Educación.
Esta instancia se está desarrollando en la Ciudad de Posadas (Misiones), en donde están compartiendo su Proyecto “¿A qué sabe la matemática?”.
