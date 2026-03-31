Un impactante operativo de rescate se desplegó en las primeras horas de este martes a la altura del kilómetro 248 de la Autovía Artigas, en Concordia. Un camionero debió ser auxiliado luego de quedar atrapado entre los hierros retorcidos de su unidad, producto de una fuerte colisión por alcance.

Según se informó a AHORA, el hecho fue protagonizado por un camión Mercedes Benz de gran porte que, por motivos que se investigan, embistió la parte trasera de otro transporte de carga que circulaba en el mismo sentido. La violencia del impacto destruyó la parte frontal del Mercedes, dejando al chofer sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante la urgencia del llamado, personal de Bomberos Voluntarios arribó al lugar y trabajó intensamente para liberar al hombre. Utilizando herramientas hidráulicas, los efectivos lograron cortar la estructura de la cabina para extraer al conductor, quien permanecía atrapado en el habitáculo.

Una vez liberado, el personal sanitario procedió a su traslado inmediato al Hospital Masvernat. Se informó que el camionero ingresó al nosocomio para ser sometido a estudios de control y determinar la gravedad de las lesiones sufridas tras el aprisionamiento.

Debido a la complejidad de las tareas de rescate y a la posición en la que quedaron los vehículos sobre la calzada, el tránsito en la Autovía 14 se vio interrumpido durante el operativo. En el lugar trabajó personal policial y de Gendarmería, coordinando los desvíos y el resguardo de la zona para las pericias accidentológicas de rigor.