Faltan cerrar algunos detalles que tienen que ver con las condiciones de los convenios con cada prestador y, lógicamente, la firma del responsable de la Unidad de Gestión Local (UGL) Nº34 Concordia, Juan Ignacio Secchi, a quien exigirán desde Juntos por el Cambio Gualeguaychú la puesta en marcha de los convenios.

“Hasta la semana pasada estaba todo muy avanzado con los prestadores locales, pero las demoras en que los servicios comiencen a funcionar nos preocupan y mucho”, expresó, en diálogo con ElDía desde Cero, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi.

“No se puede esperar más, los abuelos están viviendo una situación muy grave y requieren de soluciones inmediatas. (Desde Concordia) aducen problemas de documentación y que algunos prestadores habrían elevado una serie de exigencias nuevas. Pero el bloque no quiere esperar más, y si se trata de problemas de papeleo, a Nativus no se lo midió con la misma vara por temas relacionados a documentación o prestaciones médicas desastrosas”, cuestionó el legislador que consideró que “peor que Nativus no creo que exista algo”.

Crítico, Echandi recordó que desde Juntos por el Cambio Gualeguaychú ya se pidió formalmente “que la prestadora se vaya del PAMI”. Y deslizó que la demora en la firma del acuerdo puede “obedecer a ciertos temores políticos por parte de del responsable de la UGL Concordia del PAMI, Juan Ignacio Secchi”. E, inclusive, fue más allá: “Puede ser que el puesto le quede grande”.

“Me queda la sensación de que Secchi está tomando demasiados recaudos y pidiéndole todas la comillas a los prestadores de la ciudad”, y si bien “tiene todo el apoyo político de Gualeguaychú, no actúa con la celeridad que la situación amerita”.

En este sentido, Echandi aseguró que el responsable de la costa del Uruguay de PAMI cuenta con el “visto bueno” de Buenos Aires para que firme todos los convenios. Y se quejó porque el bloque de concejales que integra no fue invitado a la reunión que el mandatario nacional tuvo hace poco menos de un mes en las oficinas locales de la obra social.

“No recibimos invitación alguna para participar de esa reunión, o al menos juntarnos con Secchi y hablar de la situación del PAMI en la ciudad, y que nos explique cómo se van desarrollando los acontecimientos. Era lo menos que merecíamos luego de dos años de intenso trabajo en el bloque para solucionar el tema”, se quejó.

“Los cuatro partidos políticos que conformamos Cambiemos estamos molestos con el manejo del PMI. El lunes mantuvimos una reunión en donde el tema principal fue el de PAMI, quedando claro que el malestar por la demora en firmar los convenios la compartimos todos los concejales”, repitió en ElDía desde Cero.

“No puede ser que concejales de Cambiemos, que estamos en el mismo partido político que el que rige los destinos de la Nación, no estemos al tanto de cuál es la demora real. La gente no puede esperar más, ni siquiera un solo día, para se solucione un tema que ya debería estar finiquitado”, cuestionó, en línea con las críticas más duras del Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor (Camam).

Po último Echandi adelantó que si Secchi “no se digna en viajar a la ciudad, nosotros como grupo nos trasladaremos a Concordia para pedir las explicaciones pertinentes, porque se nos agotó la paciencia hace rato”.