"No creo que el discurso sea conciliador y de propuestas, me parece que va a ir en consonancia con Nación a seguir pasando facturas a la oposición, veremos, capaz que me equivoco y Martín (Piaggio) nos da un discurso de proyectos a futuro", lanzó el concejal de Juntos por el Cambio en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1).

Echandi manifestó que cree que Piaggio "va a evitar" referirse a la vacunación "por que no le conviene", y consideró que "si lo hace espero que sea para pedirle disculpas a la sociedad".

Noto que hay muchos concejales de ellos que están con bronca por el tema de la vacuna

Acerca del comunicado difundido por su bloque cuestionando la vacunación de empleados municipales, aseguró que los ediles del oficialismo "no nos expresaron ningún repudio", y que nota que "hay muchos concejales de ellos que están con bronca por el tema de la vacuna".

"Escuché a la concejal Noguera no pudiendo defender el tema de la vacuna, ni siquiera expresarse, la verdad me da la impresión de que no lo puede decir pero que si está en contra de la vacunación como se dio en el municipio, me parece, sino lo hubiera defendido", planteó el presidente del Pro Gualeguaychú en relación a una entrevista que brindó Andrea Noguera minutos antes en Radio Cero.

Lo que afirmó la concejal oficialista, consultada acerca de la polémica en cuestión, fue lo siguiente: "Creo que el intendente ya se ha expresado como así también gente de la secretaría. No me corresponde a mi a nivel personal sobre este tema tan sensible, no es que le esté esquivando sino que estoy hablando como referente del bloque y no es conveniente que de mi opinión personal. Ahora me llamaron para hablar de la agenda legislativa, en todo caso en otra entrevista te podré opinar al respecto".

Finalmente, con respecto a la vacunación en Gualeguaychú, quien también se expresó fue Luis Castillo, representante del Vecinalismo. "Esto no resiste el menor análisis, cuándo empezó la vacunación era para menores de 60, yo tenia 61 y estoy en Terapia Intensiva, pero no me correspondía y no me vacuné porque no me correspondía", ejemplificó, y concluyó planteando que cree que "que hubo un error en la mirada de lo que significa la esencialidad y el privilegio".