El precandidato a gobernador Rogelio Frigerio visitó Gualeguaychú y se reunió con distintos dirigentes de Juntos por el Cambio con aspiraciones a la intendencia. Uno de ellos fue Pablo Echandi, que destacó que “fue una actividad intensa, hubo un encuentro de mujeres en el predio que fue impresionante, hubo más de 500 personas, y lo de la visita del jueves fue un pedido nuestro para que pueda saludar a los militantes que nos acompañan siempre, porque a veces se reúnen los dirigentes en privado como me tocó a mí, pero la militancia se queda afuera, y la militancia también le pone el cuerpo a la campaña, fue algo sencillo para que cada uno pueda acercarse”, destacó.

Puntualmente de su encuentro con el ex ministro, contó en Ahora Cero Radio que “Hablamos de cómo vemos la ciudad, que proyectos tiene cada uno y cómo vamos a encarar la campaña”.

Acerca de la definición de la fecha de las elecciones, que irán a la par de las nacionales en Entre Ríos, expresó que “a mí me cae bárbaro, el espacio político que represento está muy bien parado, estamos eligiendo quien es el mejor candidato, no quien es el menos malo. Después de una PASO vamos a acompañar al que gane, sea Horacio (Rodríguez Larreta) o Patricia (Bullrich), y a nivel provincial tenemos a Rogelio (Frigerio), así que estoy muy cómodo”.

Además, adelantó que “Habrá varios pegados en las boletas de la ciudad, no va a haber un solo candidato a intendente, yo me garanticé mi pegado y cada uno habrá hablado lo mismo. Él me aclaró que no va a bajar a nadie, no va a marcar a nadie con el dedo. Es una tranquilidad porque uno tiene mucha gente trabajando detrás”, sostuvo.

Por otra parte, acerca de qué hará el actual intendente Martín Piaggio, Echandi adelantó que “a mí me dijeron que van a competir en las PASO por la gobernación, ahí se abre otro juego en la que puede haber un candidato a intendente bordetista y otro piaggista”, sostuvo ante el posible escenario de sus competidores de la vereda de enfrente.

En lo que respecta a la campaña en el plano local, comentó que “no sólo vamos a los barrios, sino que gente viene desde los barrios para sumarse a nuestro espacio, desde el Curita Gaucho, del Gualeyán, de asentamientos… Les hemos hecho sentir que son importantes y deciden acompañarnos, los escuchamos acerca de la inseguridad, que es la principal preocupación que tienen”.

Consultado acerca de si Mauricio Davico será su rival en una interna, opinó que “no lo sé, noto cierta pasividad, en el encuentro por ejemplo no estaba, tampoco en la reunión de mujeres, me llama la atención. Si bien dicen que va a competir yo no lo sé… no lo veo en este momento expresarse en ese sentido, igualmente sería un buen candidato”, concluyó.