Echandi le baja intensidad a la disputa con el CMG: "Si tengo que pedir disculpas, lo haré"

El legislador de Juntos por el Cambio se caracteriza por su frontalidad y por no esquivar ninguna pregunta. A veces, esto le trae problemas. El domingo, a través de una solicitada publicada en ElDía, el Colegio Médico Gualeguaychú(CMG) repudió sus acusaciones y lo trató de "oportunista". Es que Echandi había acusado al presidente de la institución, Emilio Bianchi, de “apretar” y “extorsionar” colegas “para que ninguno firme con el PAMI”, entre otras cosas.

“Sin perjuicio de las acciones personales que pueda ejercer el agraviado, (el CMG) considera indispensable repudiar las mismas, que alcanzan, también a la institución que representamos y que resultan agravadas por la investidura institucional que detenta el autor, y, expresar públicamente, al respecto, las siguientes consideraciones en relación a las falaces declaraciones efectuadas y a la grave situación que atraviesan los afiliados al PAMI”, sostuvieron desde la Comisión Directiva, al tiempo que respaldaron “todas las actuaciones y manifestaciones” de Bianchi sobre el conflicto.

“El concejal Echandi, antes de emitir juicios agraviantes, sin fundamentos, debería informarse”, lanzaron, y describieron la larga historia del conflicto del PAMI con el Módulo 6 en la ciudad. Además, hicieron mención al “fracaso” de Nativus y al “tardío” reconocimiento de esta realidad por parte del edil opositor. “Señor Echandi su reconocimiento al respecto resulta sumamente tardío y quizás oportunista”, sostiene la gacetilla.

“Oportunista, no”

“Lo que dije fue en respuesta a unas declaraciones de (Emilio) Bianchi en la que acusa a PAMI de extorsionar a las clínicas para que firmen”, expresó Echandi. Y si bien ratificó su posición, se mostró a favor de terminar con esta polémica.

“Si tengo que pedir disculpas, lo haré. Pero a esta altura no se trata de saber quién tiene razón, sino de no poner en peligro el acuerdo al que se llegó después de tanto tiempo”, agregó. Y, sobre la acusación de “oportunista” fue tajante: “Hace más de un año los cuatro concejales (de Juntos por el Cambio) le mandamos una nota a Sergio Cassinotti, titular del PAMI central, pidiéndole una reunión. Yo me reuní dos veces con Cassinotti, a quien le pedí que se fuera Nativus, no es nuevo esto. Y debo ser el único concejal que enfrenta y critica aparte de su gobierno”.

“Además, fui dos veces al Colegio Médico, y dos veces lo recibimos en el Concejo Deliberante. Y antes de que venga Nativus fuimos nosotros los que nos reunimos con el PAMI y con Nación para que solucionen el tema. Entonces, nada más lejos que sentirme oportunista”, remarcó el concejal.