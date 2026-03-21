Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se anunció la entrega de empréstitos a los sectores ovino y caprino. Se trata de aportes reintegrables, de entre seis y ocho millones de pesos, solicitados por productores de La Paz, Hasenkamp, El Ramblón y Sauce Pinto.

Dichos préstamos están destinados a la adquisición de alimentos, fertilizantes, vientres y reproductores y alcanzan también a la construcción de corrales, mangas fijas y móviles, alambrados; la compra de refugios, comederos, inmovilizadores, casillas de pesaje, monitores, apartadores y paneles, entre otros insumos.

Al respecto, el director Producción Animal de la provincia, Martín Sieber, afirmó: "Nos alegra enormemente poder anunciar las órdenes de pago de los primeros cinco créditos para productores ovinos y caprinos. Los mismos surgen a partir de inquietudes que le presentaron los productores al Gobierno provincial. Estos créditos serán otorgados a productores de distintas zonas de Entre Ríos y de diferentes tamaños de rodeos, desde 100 a más de 200 cabezas".

La solicitud de financiamiento para las producciones ovina y caprina para personas humanas, jurídicas o sucesiones indivisas; continúa abierta. Tienen un período de gracia de 12 meses para su devolución, a contar desde la fecha de efectivización; y el aporte se reintegrará en hasta cuatro cuotas anuales y consecutivas, con vencimiento -la primera de ellas- el día hábil inmediato posterior al vencimiento del dicho período de gracia.