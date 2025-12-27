"Celebramos el logro de quienes culminaron su secundaria tras transitar tres años de formación en el programa. Queremos destacar especialmente el compromiso de los tutores y de los facilitadores territoriales, que acompañaron a cada estudiante durante el cursado, tanto en las instancias presenciales como en las actividades desarrolladas en Atamá. También destacamos el acompañamiento de los supervisores zonales en cada una de las sedes", remarcó el director de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE), Alfredo Blochinger.

Oportunidades está destinado a jóvenes y adultos que, por diversos motivos, no pudieron finalizar la escuela secundaria en el tiempo establecido. Muchos de los egresados son padres, madres y trabajadores que encontraron en esta modalidad una alternativa posible para retomar y completar su formación.

El programa se organiza bajo una modalidad semipresencial, con un trabajo interdisciplinario entre los distintos campos curriculares. Esta propuesta favorece no sólo la finalización de los estudios secundarios, sino también una mejor inserción en el mercado laboral.

En el marco de la cuarta cohorte, los estudiantes completaron su trayectoria educativa que combinó módulos virtuales en la plataforma Atamá e instancias presenciales en sede. Actualmente el programa cuenta con sedes distribuidas en toda la provincia, donde se brinda acompañamiento permanente a través de tutores y facilitadores.