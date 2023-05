Por Mónica Farabello

Gualeguaychú no es la excepción a la regla: las denuncias por abuso sexual están colapsando los juzgados. Esta es una realidad que no sólo vemos en los medios de comunicación, sino que también es confirmada por los Fiscales de la ciudad.

Pero, a diferencia de lo que opinan algunos abogados, no se trata de “una moda”, sino de un sistema patriarcal que ya no cuenta con el silencio de las víctimas, y que lejos de eso, cuenta con todo el respaldo y el apoyo de un movimiento feminista que pide una y otra vez, una Justicia con perspectiva de género: no para condenar hombres, sino para no revictimizar a las mujeres.

Las declaraciones del Juez Federal Hernán Viri frente a la prensa fueron un bálsamo ante tanto machismo. No sólo brindó tranquilidad a las denunciantes, sino que se mostró implacable “ante quien esté en frente; sea un Jefe o un soldado”.

Además, un punto muy importante en su discurso estuvo en nombrar a “hombres y mujeres que pueden ser víctimas de acoso”, dejando de lado las suposiciones que siempre las mujeres son o somos las víctimas de delitos de índole sexual. Romper con este prejuicio da un respaldo a quienes pudieran estar sufriendo este tipo de delitos; se trata de una declaración de vital importancia para echar por tierra estereotipos.

Ahora bien, ¿por qué el intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino (condenado por abuso sexual con acceso carnal) llegaba caminando a las audiencias del juicio, mientras que los militares son trasladados en unidades especiales, esposados y con chalecos antibalas?

Ahora ElDía consultó al abogado Juan Ignacio Weimberg, quien representó a las víctimas del presidente municipal condenado, y explicó que “la diferencia de temperamento son porque el Código Procesal Penal que aplica el Juez Federal Hernán Viri, es totalmente diferente al Código Procesal Penal de modelo acusatorio que se aplica en la justicia provincial”.

Además, enumeró que en ambos casos “la ley de fondo que se aplica es el Código Penal de la Nación”.

Y aclaró que en el caso de los delitos denunciados en el Regimiento, rige la Justicia Federal, justamente porque está involucrado personal de la fuerza federal, “en este caso el Ejército y en el caso de Constantino no, porque es una persona que no reviste naturaleza federal, sino meramente provincial. Por eso la diferencia de Justicia, la diferencia de Código, y de enfoque respecto a las garantías y procedimientos que hay en cada lugar”.