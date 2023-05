Benjamín Gamond, el cordobés de 23 años atacado brutalmente a machetazos por un hombre en México, murió en el día de ayer y sus familiares compartieron un emotivo video en el que tanto médicos como personal de enfermería lo homenajearon con aplausos. "Así te despedimos hermanito del alma, como un héroe", compartió su hermano Facundo, luego de conocerse que se donarán los órganos del joven difunto.

"Gracias benja por ser lo que fuiste, todos vamos a aprender de vos", fue el comentario sobre el video que el propio Facundo Gamond compartió en el día de la fecha, mientras trasladaban el cuerpo de su difunto hermano, desde el Hospital de México, donde permanecía internado en estado crítico por la gravedad de sus heridas sufridas en el cráneo.

En el video se ve a un enfermero trasladando la cama donde permaneció internado Benjamin, acompañado por médicos y personal de enfermería, quienes acompañaron de cerca del joven de 23 años atacado brutalmente y "a traición" en la playa de Oaxaca, junto con sus dos amigos, Santiago Lastra y Macarena Elía González, que también fueron víctimas del ataque pero que se encuentran fuera de peligro.

"Así te despedimos hermanito del alma, como un héroe", escribió Facundo sobre el emotivo video compartido en su cuenta personal de Instagram. El mensaje trae a colación la reciente decisión de los familiares de la víctima quienes determinaron donar sus órganos. “Te voy a recordar siempre como eras, y ahora como lo que sos, un héroe porque no solo salvaste a tus amigos sino que salvaste también a muchas personas acá”, sostuvo el hermano del difunto.

El video donde muestra el momento que se lo llevan a Benjamín para donar sus órganos emociona.

7 personas recibirán sus órganos.

Gran mensaje que hay que replicar: hay que donar órganos.

Imposible no emocionarse con esto.

Poco antes de conocerse el video, Facundo realizó un posteo compartiendo una imagen del pasado junto a su hermano Benjamín: "Gracias por todo hermanito, siempre fuiste una persona muy cálida y a pesar de que te vivía cagando a pedos siempre te amé y siempre lo daba todo por vos aunque estuviera embolado". A modo de cierre, agregó: "Te amo infinitamente ojala algún día llegue a ser la mitad de lo buena persona que fuiste, voy a pelear por eso todos los días de mi vida".

Crimen del joven argentino en México: ¿qué pasó el día del ataque?

El joven de 23 años sufrió el brutal ataque, el pasado viernes, en una zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en manos de otro muchacho, identificado como Cruz Irvin, de 21 años. Fue atendido, en principio, en el hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido, para luego ser trasladado a la Ciudad de México, precisamentre a un sanatorio especializado en atender dolencias de altas complejidades como la de Benjamín, quien sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Previo al fatal desenlace, Marcos Gamond, el otro hermano del joven difunto, habló con Crónica HD y sostuvo que "no hubo discusión previa" para que el agresor tomara la brutal decisión de arremeter con los jóvenes viajeros, a lo que indicó que "fue un ataque a traición".

"La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", compartió en sus redes sociales Facundo, agradeciendo el apoyo económico y emotivo de la gente; junto con las facilidades que la embajada argentina en México brindó para la atención de las víctimas.