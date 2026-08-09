Autoridades de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, junto a representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y del Centro de Corredores, mantuvieron una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, donde se abordaron los principales temas de la agenda política y económica del sector agropecuario.

En el encuentro, realizado en la sede de la entidad porteña, su titular, Ricardo Marra, remarcó la importancia del diálogo institucional y el cambio de rumbo en la relación entre el Estado y el campo.

“Destacamos y celebramos la estabilidad macroeconómica, así como también la coincidencia de objetivos con el Gobierno nacional en cuanto a promover la baja de la carga tributaria y la adopción de medidas que ayuden a la competitividad del aparato productivo y del comercio, impulsando la inserción internacional de la Argentina”, resaltó Marra.

Y valoró que esta “coincidencia estratégica”, se da “después de muchos años de políticas contrarias al desarrollo del agro”.

En este marco, la Bolsa de Buenos Aires precisó que en la reunión se abordaron proyectos clave tanto del ámbito legislativo como del Poder Ejecutivo, coincidiendo en la urgencia de avanzar en su concreción para potenciar la competitividad de la cadena agroindustrial:

-Proyecto de Ley de Biocombustibles: Impulso a un marco regulatorio moderno para fomentar la agregación de valor y las energías limpias.

-Modernización de la Marina Mercante y el Practicaje: Promoción de marcos consensuados para bajar costos logísticos e incentivar el transporte fluvial y marítimo.

-Infraestructura Crítica y Logística: Avance acelerado en los procesos de concesión/privatización de la red vial nacional y del ferrocarril Belgrano Cargas.

-Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI/RIMI): Extensión de un régimen de incentivos a las inversiones para el sector agropecuario, con el objetivo de estimular nuevos proyectos y fortalecer la competitividad de la agroindustria.

-Regularización dominial de los terrenos ferroviarios: Necesidad de agilizar la implementación de la Ley 25.069, a fin de concluir la transferencia de dominio de los terrenos ferroviarios ocupados por plantas de acopio alcanzadas por dicho régimen.

Además de Marra, por la Bolsa participaron los vicepresidentes 1°, Daniel Asseff; y 2°, Luis Zubizarreta; el tesorero, Diego Cifarelli; la protesorera, María Marta Rebizo; y el gerente general, Ramiro Costa.

A ellos se sumaron el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras; y representantes del Centro de Corredores: Marcos Hermansson (presidente), Daniel Fernández (tesorero) y Jorge La Salvia (gerente).